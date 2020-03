De Adriana Oprea, Eli Driu (foto),

Lângă intrarea în mall dinspre bulevardul Timişoara e un panou uriaş cu afişaj electronic. Printre reclame la parfumuri, apare periodic şi mesajul autorităţilor, care înseamnă oamenii să evite aglomeraţiile în această perioadă. Dar bucureşteni trec pe sub el şi merg în continuare la mall.

În mall, nu e aglomeraţie, dar nici pustiu. Răsuna muzica, precum în zilele fără de griji, iar câteva zeci de oameni se plimbă pe culoarele luminate dintre magazine. Unii dintre ei au în mâini pungi cu cumpărături. Am vrut să aflăm de la ei ce mare urgenţă au avut, de au fost nevoiţi să vină la mall acum, când oamenii sunt îndemnaţi să stea în case.



Tânără de 19 ani: „Acum sunt reduceri mai mari decât de obicei”



„Mi-am cumpărat haine şi parfumuri”, spune o fată de 19 ani care se odihneşte pe o bancă, lângă mai multe pungi brenduite. Ne spune că a venit la shopping pentru că nu îi e frică de coronavirus, iar „acum sunt reduceri mai mari la magazinele din mall decât de obicei”. Tinerei nu îi este teamă nici că i-ar putea contamina pe cei mai în vârstă din familia ei, atunci când se va întoarce acasă, pentru că, spune ea, „nu sunt un pericol pentru ei, eu nu am niciun fel de simptome”.

„Am venit să-mi iau o husă de telefon şi să schimb nişte bani, atât”, ne spune un băiat de 25 de ani. Şi el, şi pritenul cu care a venit în mall poartă mască de protecţia la gură. O fac pentru că ei consideră „că virusul acesta poate să fie transmis şi de persoane asimptomatice, deci e o loterie”. Deşi sunt acum aici, ei spun că mall-ul ar trebui închis, „pentru siguranţa oamenilor” şi că „ar trebui să stăm 14 zile cu toţii în casă. Dar, atâta vreme cât nu avem o conducere fermă, noi, oamenii de rând, suntem mai rebeli. Educaţia se face prin pedeapsă.”



În mall, pentru sutien, adidaşi şi mâncare



„Am venit să-mi iau un sutien de sport”, spune o doamnă de 39 de ani. „Am nevoie de el, ca să fac exerciţii fizice acasă”, ne explică ea.

Un camerunez stabilit în România îşi caută adidaşi. Merge prin mall cu o mască de protecţie la gură, pe care o dă jos atunci când e fotografiat. „Nu mi-e teamă de coronavirus”, spune el, „e o problemă ce poate fi rezolvată, sunt sigur de asta”.



„Am rămas fără mâncare şi mi-era la îndemână hipermarketul de aci, unde vin de obicei”, spune o doamnă de 54 de ani.



Tot pentru hipermarket spune că a venit în mall şi-o altă doamnă de 45 de ani. O însoţeşte fiica ei, de 12 ani, iar pe drumul spre ieşirea din centrul comercial, cele două mărturisesc că mai intră „un pic” şi prin celelalte magazine.



Provizii de cărţi din librărie



Un grup de patru copii se plimbă, în sus şi-n jos, pe scara rulantă de lângă patinoar. „E lume puţină, e naşpa mall-ul acuma”, strigă un băiat de 12 ani.

În librăria de la etajul mall-ului sunt câţiva oameni, veniţi să-şi facă provizii de cărţi, aşa cum unii se îngrijesc să aibă făină şi drojdie. „Ca să-mi iau cărţi am ieşit din casă”, spune o doamnă de 56 de ani. „Nu mi-e teamă să merg prin mall, că acum nu e aglomerat”, mărturiseşte ea. „Îmi iau cărţi, ca să am ce citi. Mai bine fac asta, decât să mă uit la televizor…”

Clienţii sunt puţini, iar vânzările în librărie au scăzut, şi „momentan, nu ştim de ce mai ţinem deschis, am discutat cu cei de la mall şi au spus că nu vor să-l închidă”, spune vânzătoarea.



Cablu de telefon şi căpşuni la casoletă



Oamenii se perindă în continuu pe culoarele dintre magazine. „Am venit să-mi iau un cablu, că nu se mai încarcă telefonul”, ne explică un tânăr de 21 de ani. „Mi-a crăpat şi hardul de la calculator, am dublu ghinion. Şi am venit în mall, pentru că ştiu că de aici iau un cablu original. Altfel nu ieşeam. Pentru că nu mai am măşti, nu mai am nimic, nici dezinfectant. Jobul nu-mi permite să stau în izolare acasă, lucrez la o fermă de păsări, şi alea nu pot fi hrănite prin telefon.”



Tânărul ne mărturiseşte că, mai tare decât coronavirusul din mall, pe el îl „îngrijorează cum vor administra mai marii ţării ce se va întâmpla cu firmele care lucrează la foc continuu. Dacă mă închid pe mine, de pildă, în câteva luni nu vor mai avea cu ce să aprovizioneze magazinele.”

Pe o bancă de pe hol, sub un ficus decorativ uriaş, un domn pe la vreo 60 ani stă alături de o doamnă care mănâncă căpşuni dintr-o casoletă de plastic. „Nu suntem veniţi împreună”, ne asigură el, apoi întreabă, suspicios, dacă e filmat cu camera ascunsă. „Eu sunt venit din provincie şi aştept pe cineva să termine…”, spune domnul. „Iar eu mi-am luat ceva de mâncare”, ne explică femeia de lângă el.



Vânzătorii cer ca mall-ul se se închidă



În zona de fast-food totul e pustiu. Obloanele sunt trase, mesele sunt goale, iar un bodyguard veghează în juru-i, cotoţat pe-un deal butaforic de lângă spaţiul de joacă.

Şi la etaj, multe dintre magazine au fost închise. În geamuri sunt lipite anunţuri pentru clienţi. „Principala noastră prioritate în această perioadă este protejarea sănătăţii clienţilor şi a angajaţilor noştri. #STĂMACASĂ”, scrie pe uşa ferecată a unui magazin de articole sportive.

„Avem vânzări aproape de zero”, spune un vânzător de la un magazin de încălţămite. Dar suntem obligaţi să ţinem deschis, pentru că mall-ul vrea să încaseze chiria în continuare.”

„Au făcut toţi proprietarii de magazine notificări prin care au cerut să se închidă mall-ul, pentru că sunt oameni inconştienţi, mai ales cei mai în vârstă, care continuă să vină aici”, spune tânărul. „Magazinele mari şi-au permis să închidă. Noi nu ne-am permis. Şi angajaţii sunt cei care suferă cel mai mult. Turele s-au modificat, în fiecare zi suntem două persoane, patru ore, ca să nu bage în concediu fără plată, ca să luăm nişte bani şi luna viitoare, cu care să ne plătim chiriile”.



Ne-am scăzut vânzările cu 97%” proprietara unui bufet cu cafea şi sucuri fresh

„Zilele astea am avut clienţi foarte puţini”, spun şi vânzătoarele unui magazin de marochinărie de la parter. „Azi am avut cinci bonuri pe casă. Cinci clienţi care au cumpărat genţi. Într-o zi de joi, în mod normal, aveam în jur de 100 de clienţi. Se vorbeşte că se va închide mall-ul, dar nu ştim când, aşteptăm şi noi.”



Şi în magazinele de lenjerie intimă au scăzut vânzările. „4 clienţi am avut azi. Au cumpărat chiloţi”, spune o vânzătoare. „Luna trecută, într-o zi de joi, făceam şi 3.000 de lei pe zi. Noi am vrea să se închidă magazinul pentru că, sincer, stăm degeaba şi ne expunem foarte mult. Cei de la magazin ne-au dat bani din care ar trebui să ne luăm măşti şi dezinfectant, dar n-am mai găsit, nu avem de unde să luăm.”



Numai astăzi s-au închis 32 de magazine de la etajul mall-ului. Proprietarii au fost cei care au luat decizia de întrerupere a activităţii. Iar cei mai mulţi dintre angajaţi au fost trimişi în şomaj tehnic, iar unii în „fără plată”.