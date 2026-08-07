Este considerat de proprietari cel mai mare magazin de flori, plante și ghivece din Europa, un adevărat „Mall al plantelor”, întins pe cinci niveluri. Parter și încă patru etaje.

Fațada este acoperită de plante pe o suprafață de aproximativ 1.800 de metri pătrați, iar proprietarii spun că vegetația produce anual oxigen suficient pentru cel puțin 100 de persoane, echivalentul a 239 de arbori maturi.

Ghivecele montate sunt irigate cu apă colectată din ploaie, nu cu apă de la robinet. Distribuția apei și a nutrienților este controlată prin senzori, care livrează exact cantitatea necesară fiecărei plante.

De la plante de câțiva centimetri la copaci uriași

Parterul este, poate, cel mai spectaculos pentru cei care pășesc pentru prima dată în mall.

Vizitatorii trec printr-o adevărată incursiune în diversitatea naturii: plante de doar câțiva centimetri, perfecte pentru decorarea unui birou sau a unei locuințe, până la arbori gigant, naturali sau artificiali, care domină spațiul.

Oferta cuprinde peste 1.200 de soiuri de plante naturale și mai bine de 100 de modele de plante artificiale, alături de plante conservate, care își păstrează aspectul natural fără a necesita întreținere.

Mall-ul de plante și ghivece din București. Foto: Vlad Chirea (Libertatea)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 37

Etajul ceramicii realizate manual

La primul etaj, accentul cade pe design. Aici sunt expuse sute de ghivece ceramice realizate manual, fiecare cu finisaje și forme diferite. Spațiul este completat de o colecție impresionantă de plante atent alese pentru a se potrivi fiecărui tip de vas.

Potrivit proprietarilor, în întregul mall există peste 500 de modele și dimensiuni de ghivece, de la vase discrete pentru birouri până la piese monumentale, create pentru hoteluri, restaurante, clădiri de birouri sau locuințe spectaculoase.

La nivelul următor, tehnologia își face loc printre plante.

Aici sunt expuse ghivece inteligente, dotate cu indicator pentru nivelul apei, orificiu de drenaj și sistem de irigare care elimină greșelile frecvente de întreținere și asigură o udare constantă.

Cel mai scump model costă 1.182 de lei și este echipat cu toate aceste funcții. La polul opus, cel mai accesibil ghiveci inteligent poate fi cumpărat cu 45 de lei.

Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament

Paradisul proiectanților, dar și grădini verticale

Etajul al treilea este descris chiar de proprietari drept paradisul arhitecților și al designerilor.

Aici domină ghivecele din compozit, ușoare, rezistente și cu finisaje moderne. Care sunt ideale pentru terase, hoteluri sau spații comerciale de mari dimensiuni.

În același spațiu sunt prezentate numeroase variante de grădini verticale, tot mai căutate în proiectele moderne de amenajare.

Ultimul etaj este rezervat iubitorilor de plante autentice.

Aici sunt expuse exemplare aclimatizate, pregătite să fie integrate direct în locuințe sau în spații comerciale. Proprietarii spun că portofoliul depășește 1.200 de soiuri de plante naturale.

Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament

Copacul artificial care costă peste 227.000 de lei

Printre cele mai vândute produse se numără gardul artificial din bambus, comercializat cu 1.497 de lei pentru un metru liniar.

Foarte căutat este și un ficus artificial de un metru și jumătate, care costă 561 de lei, dar și un bonsai artificial cu flori roșii, disponibil la prețul de 663 de lei.

În categoria copacilor artificiali, cele mai populare produse sunt ficusul, care costă 234 de lei, bambusul (268 de lei) și măslinul artificial, disponibil pentru 846 de lei.

Printre exponatele impresionante se află și un mesteacăn artificial gigantic. Are o coroană cu diametrul de 5,5 metri și un preț pe măsură: 227.157 de lei.

Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament

Alte piese spectaculoase sunt un cireș artificial cu flori roz și o coroană de trei metri, evaluat la 35.865 de lei, și un bonsai artificial cu trunchi din fibră de sticlă, care se vinde cu 31.037 de lei.

Roberto Rossi, proprietarul mall-ului, spune că pasiunea pentru plante a început imediat după terminarea liceului.

„Undeva la 19 ani. Atunci am deschis o florărie în Constanța, dar piața era limitată. Mi-am dorit să ajung la un alt nivel. Creațiile toate sunt proprii, făcute de mine, gândite de mine. Ce avem noi nu se găsește în altă parte, dar mai bine rămânem modești”, a declarat Roberto Rossi pentru Libertatea.

„Mergem în China pentru producție, dar fac totul cu mâna mea”

Antreprenorul explică faptul că fiecare produs este conceput chiar de el, iar procesul de producție este atent supravegheat.

„Producția este realizată în China, acolo unde mergem de patru-cinci ori pe an și stăm câte două-trei săptămâni. Produsele sunt gândite de mine, eu fac cap-coadă și aleg toate detaliile pe care le folosesc în produsul final. Eu aleg inclusiv culorile, formele și detaliile finale. Absolut tot”, mai spune acesta.

Producătorii din China livrează orhidee artificiale inclusiv pentru cunoscuta casă de modă Dolce&Gabbana.

Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament
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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Iosif_2025 07.08.2026, 13:54

Genul de magazin la care potentații gen Copos, Șucu sau Cataramă își trimit slugile să mai ia câte o plantă decorativă pentru casă.. ceva modest, acolo la câteva mii de euro bucata..

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