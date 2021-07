În urma verificărilor efectuate, polițiștii sătmăreani au identificat persoana în cauză, o femeie de 29 de ani, din localitatea Pomi – mama băiatului de 6 ani care apare în filmare.

Cei trei copii ai acesteia, doi băieți și o fetiță, au fost daţi în grija unei mătuşi, până când bunica pe linie paternă se va întoarce din străinătate.

Atât mama, cât și tatăl minorilor vor fi incluși într-un program de consiliere, iar în funcție de rezultate, pot reintra în custodia minorilor.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii de către femeie a infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului.

„I-am dat numai două-trei pălmi. Atât. (…) Până la urmă nu am făcut aşa de rău. Atât că am făcut publice. Alţii fac mai rău… Recunosc că am greşit că l-am lovit”, a spus mama, potrivit portalului sătmărean.

