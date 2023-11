Mama Iulianei Tudor a murit la 69 de ani. Mesajul dureros transmis de prezentatoare: „Îi mulțumesc pentru ceea ce sunt”

„Cu adâncă tristețe vă transmit că mama mea s-a stins din viață pe 8 noiembrie, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. A fost o femeie cu totul specială. Un om care și-a trăit viața frumos, luptând în fiecare zi cu o neputință fizică extrem de grea.

A ales să trăiască demn, să nu împovăreze pe nimeni cu durerea ei, să fie soție și mamă și să ofere sprijin tuturor celor din jur”, le-a dezvăluit urmăritorilor ei din mediul online Iuliana Tudor, care și-a și înmormântat mama în prezența familiei, a prietenilor și a colegilor apropiați.

Iuliana Tudor, despre mama sa: „Sunt fericită că sunt fiica unei luptătoare pentru Viață”

„A fost un OM-Lumină, așa cum foarte frumos a spus, la slujba înmormântării, preotul nostru paroh, David. Pentru mine a fost și va fi în continuare cea mai puternică ființă și sunt fericită că sunt fiica unei luptătoare pentru Viață!

Îi mulțumesc pentru ceea ce sunt, căci ea mi-a dăruit enorm: Viață, Dragoste, Îndrumare și Educație, așa cum doar un părinte dedicat în totalitate copilului său face! Alături de tatăl meu îndurerat, vă mulțumim pentru gândurile bune și pentru mesajele de condoleanțe, care ne aduc alinare. Ne rugăm pentru sufletul ei și știm că va rămâne în permanență cu noi, ocrotindu-ne acum din cer, așa cum a făcut-o și pe pământ! ✝️ Dumnezeu să o odihnească!”, a încheiat Iuliana Tudor.

Mama Iulianei Tudor a fost prezentă în public pentru ultima dată la evenimentul de lansare a cărții fiicei sale, „Fericirea nu costă nimic”, eveniment care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie. În cartea ei, Iuliana Tudor a dedicat pagini bune mamei sale, fără să știe ce avea să se întâmple în scurt timp.

Iuliana Tudor, detalii despre cartea ei autobiografică

„Timp de un an și jumătate am lucrat la acest proiect. Este o carte autobiografică, este povestea mea încă de la început, cu toate rădăcinile familiei mele și până în zilele noastre. Este cu televiziune, este despre activitatea mea în zona umanitară ca ambasador al Crucii Roșii Române, este despre familia mea, despre părinții mei, despre momentele grele prin care am trecut, despre perioada minunată din cei 25 de ani în televiziune și am adunat cred mult din ceea ce aveam de povestit aici, în paginile acestei cărți”, povestea prezentatoarea pentru Playtech, înainte de lansarea cărții.

Și a continuat: „Cartea se numește «Fericirea nu costă nimic» și asta pentru că fiecare etapă din viața mea a însemnat acest gând că pentru a fi fericit, nu ai nevoie practic decât de oameni, de sănătate, de cei din jur, de familia ta și toate astea cred că țin de grija fiecăruia, de igiena vieților noastre.

Și dacă prin această carte voi atinge un suflet, două, trei, câte vor fi ele, înseamnă că am atins scopul ei. (…) Nu fac această carte pentru mine, ci o fac pentru oamenii care se află poate într-o cumpănă, într-un moment greu al vieții lor și poate că nu au un ghidaj, nu au îndrumare, pentru părinții care poate nu au soluții pentru copiii lor, pentru cei care pornesc pe un drum și nu știu sigur dacă asta este vocația lor”.