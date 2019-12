De Răzvan Mihalașcu,

Sărbătorile de Crăciun au fost o perioadă grea pentru Monica Melencu. Femeia a plâns în permananță și s-a rugat ca fiica ei să se întoarcă acasă.

„A fost o perioadă grea. Monica a suferit mult. Astăzi (sâmbătă, n.r.) am văzut că era foarte palidă şi pe seară din senin a început să-i curgă sânge din nas care nu se mai oprea. Sunt disperat când văd că se prăbuşeşte, că nu mai are forţă. Ne-am speriat şi am sunat la 112″, a declarat bunicul Luizei, conform Adevărul.

Monica Melencu a fost transportată la Spitalul de Urgență din Craiova. Medicii spun că femeia avea tensiunea foarte mare, dar au reușit să i-o stabilizeze.

Mama Luizei Melencu a spus că nu vrea să rămână internată deoarece luni vrea să studieze dosarul fiicei sale.

„M-au chemat pe 30 decembrie. Mă voi duce să studiez ultima parte. Vreau să văd totul cu ochii mei. Indiferent ce-mi spun acum anchetatorii, eu nu mai cred nimic. Simt, copilul meu trăieşte, dar nu-l caută nimeni. 2020 îmi va aduce copilul acasă. Veţi vedea”, a spus Monica Melencu, conform sursei citate.

Luiza Melencu, o tânără din localitatea doljeană Dioști, a dispărut în aprilie 2019.

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor din Caracal, a recunoscut că le-a omorât în bătaie pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu.

Recent, Dincă a susținut că le-a ucis pe Luiza și Alexandra în urma unor crize de furie.

Citeşte şi:

Bucureștiul liber de acum 30 de ani, fotografiat de un japonez aventurier: “Am văzut mulți oameni frumoși și liberi în acele zile”

La Dărmănești, Bacău, jocul ursului datează de secole. Tradiția nu exclude boxele, inspirația de pe YouTube și mersul cu metroul în Capitală: “Urșii mei nu trebuie tunși, numai cheptănați și unși!”

Rapoartele explozive ale CIA din timpul Revoluției din România, desecretizate după 30 de ani. Planul eșuat al lui Ion Iliescu

GSP.RO Fotbalistul care și-a părăsit soția și s-a cuplat cu nepoata! „Iartă-mă, mătușă, dar cu inima nu te pui”

HOROSCOP Horoscop 29 decembrie 2019. Fecioarele au o zi încărcată