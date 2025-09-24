„Un șoc electric prin jumătate de corp”

Black a explicat că a căscat „instinctiv” și s-a întins și și-a văzut nou-născutul, pe Amelia, făcând același lucru în timp ce aștepta biberonul. A simțit „dureri atroce” și și-a dat seama instantaneu că ceva nu e în regulă.

Hayley își amintește momentul: „Am simțit un șoc electric prin jumătate din corp și am tresărit. Brațul mi-a rămas blocat în aer și am simțit descărcări electrice. Parcă jumătate din corp mi se zguduia. Am știut imediat că s-a întâmplat ceva groaznic”.

Căscatul este contagios, m-am trezit la 5.00 și am văzut-o pe fiica mea căscând. Instinctiv, am căscat și am încercat să mă ridic ca să-i dau biberonul.

Vertebrele C6 și C7 s-au deplasat și au afectat măduva spinării

Panicată, l-a rugat pe soțul ei, Ian, 39 de ani, să cheme o ambulanță, dar bărbatul a crezut că a intrat în panică degeaba.

La spital, medicii au constatat că vertebrele C6 și C7 s-au deplasat și au afectat măduva spinării. Hayley a fost operată de urgență, cu șanse de supraviețuire de doar 50%.

În partea superioară a coloanei vertebrale există șapte vertebre cervicale care susțin craniul și îl conectează cu restul corpului. Vertebrele dislocate sunt asociate cu nervii necesari pentru mișcarea membrelor superioare.

„Am țipat de durere toată noaptea. Încercam să mă lovesc în cap, atât mari erau durerile”, a povestit Hayley.

Deși intervenția a fost un succes, recuperarea a fost dificilă. Hayley a trebuit să învețe din nou să meargă și a stat luni întregi în scaun cu rotile.

„Recuperarea a fost lungă, atât fizic, cât și emoțional. Mi-a luat mult timp să înțeleg ce se întâmplă. Soțul meu a devenit aproape peste noapte părinte singur și îngrijitor al meu”, spune Hayley Black.

Sunt atât de norocoasă, dar sunt încă foarte traumatizată. Nu pot căsca fără să intru în panică.

Ruperea gâtului a avut, de asemenea, un impact financiar uriaș asupra familiei Black: „Încerc încontinuu să mă întorc la muncă și ajung să am atât de mult concediu medical încât ajung să-mi pierd serviciul sau să plec”.

„În cele mai întunecate momente, merită să fim recunoscători pentru micile bucurii ale vieții”

Ea se confruntă în continuare cu dureri cronice și oboseală.

Hayley îi îndeamnă pe oameni să nu ignore semnele de alarmă: „La început, nimeni nu m-a ascultat. Oamenii trebuie să aibă încredere în instincte, știți când ceva nu e în regulă cu corpul vostru. Și chiar și în cele mai întunecate momente, merită să fim recunoscători pentru micile bucurii ale vieții”.

Le mulțumesc chirurgilor în fiecare zi pentru faptul că pot să fiu alături de copiii mei. Faptul că nu sunt în scaun cu rotile este un miracol și sunt veșnic recunoscătoare.

Hayley și soțul ei, Ian Black, au doi copiii lor, Archie, 5 ani, și Amelia, 9 ani.

