Carmen Mitea și-a dus fetița de 1 an și 6 luni la o creșă privată, despre care citise recenzii pozitive pe internet. „M-a sunat doamna directoare spunându-mi că Sofia a sărit la bătaie la o altă fetiță, că este zgâriată și să nu mă supăr când mă duc s-o iau. Văzând-o, am rămas șocată. Fata mea avea o zgârietură foarte aproape de ochi, o vânătaie foarte mare pe obraz și ușor umflată buza de jos. I-am făcut poze, i-am trimis soțului meu. Discutând cu el acasă am cerut camere de supraveghere, știind că există și voiam să vedem cum s-a întâmplat”, a spus mama fetiței, la Digi24.

Poliţiştii din Ilfov fac verificări la creşa din Bragadiru, după ce au primit şase sesizări în perioada 1 ianuarie-25 septembrie, una dintre ele fiind pentru agresarea fetiței lui Carmen Mitea.

„Dintre acestea, o sesizare face obiectul unui dosar de urmărire penală, în care polițiștii orașului Bragadiru efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. În celelalte 5 sesizări, au fost reclamate aspecte referitoare la neînțelegeri cu privire la restituirea unor sume de bani ce au făcut obiectul contractelor de prestări servicii”, a transmis IPJ Ilfov.

Recomandări „Să terminăm cu ipocrizia, totul este despre bani!” Zeci de mii de euro pentru analiștii „independenți”, contracte secrete din bani publici

În 3 din cele 5 sesizări nu au fost constatate aspecte penale sau contravenționale, iar în celelalte 2 sesizări, polițiștii fac în continuare verificări.