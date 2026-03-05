Ce este Mamadul, camera de siguranță obligatorie în locuințele din Israel

Mamadul (ממ”ד — acronim pentru „spațiu rezidențial protejat”) este o cameră de siguranță obligatorie în toate clădirile din Israel construite după 1992. Decizia de a introduce această măsură a fost luată după Războiul din Golf din 1991, când rachetele Scud lansate de Irak au evidențiat lipsa unor adăposturi accesibile pentru populația civilă. În urma acestor atacuri, Israelul a adoptat o politică națională prin care fiecare locuință nouă trebuie să includă un spațiu ranforsat pentru protecție.

Mamadul este o cameră de mici dimensiuni, de obicei folosită ca dormitor sau birou, dar proiectată să reziste la impactul rachetelor și chiar la atacuri chimice. Construită din beton armat, cu o ușă grea din oțel, etanșă, și o fereastră specială, această încăpere devine un refugiu sigur atunci când sirenele anunță pericolul.

În orașe precum Tel Aviv, Ashkelon sau Sderot, unde timpul dintre alarma de rachetă și impact poate fi extrem de scurt, Mamadul este singura soluție pentru a te proteja fără a părăsi locuința. În special familiile cu copii mici, vârstnicii sau persoanele cu dizabilități depind de acest spațiu pentru a-și salva viețile.

Singurele camere rămase intacte după explozii: rolul vital al Mamadului

Escaladările recente din martie 2026 au adus în prim-plan utilitatea Mamadului. Imagini difuzate de presa israeliană au arătat cum, în urma atacurilor cu rachete, singurele zone rămase intacte în clădirile afectate erau camerele Mamad. Familiile care au respectat instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern și s-au adăpostit în aceste spații au scăpat nevătămate, în ciuda distrugerilor masive din jurul lor.

Nu este vorba doar de o măsură arhitecturală, ci de o adevărată strategie de supraviețuire. Mamadul simbolizează adaptabilitatea și reziliența unei țări care trebuie să fie pregătită pentru atacuri în orice moment. Într-o epocă marcată de amenințări asimetrice, cum ar fi dronele, rachetele și terorismul, sistemul israelian de protecție oferă o lecție valoroasă despre cum designul inteligent poate salva vieți.

Alte tipuri de adăposturi

Pe lângă Mamad, Israelul dispune de Miklat — adăposturi comunitare sau publice situate în subsolurile clădirilor mai vechi ori în parcări subterane. Aceste spații, construite din beton armat, sunt mari și dotate de obicei cu bănci și toalete, însă uneori lipsesc facilitățile moderne. În zonele publice, cum ar fi stațiile de autobuz, se găsesc și adăposturi portabile, denumite Migunit, sub formă de structuri prefabricate din beton.

Experiența românilor în adăposturile din Israel

În contextul tensiunilor recente, mulți cetățeni străini, inclusiv români aflați în Israel ca turiști, pelerini sau rezidenți, au fost nevoiți să folosească aceste adăposturi în timpul alertelor de rachete balistice. Aceștia au căutat refugiu în adăposturile din hoteluri, stații de metrou sau subsolurile clădirilor de birouri. Cei care au experimentat aceste momente le descriu ca fiind pline de tensiune, dar subliniază eficiența adăposturilor, chiar dacă unele dintre ele sunt înghesuite și lipsite de confort.

Sistemul Mamad este mai mult decât o construcție din beton. Este o dovadă că pregătirea și protecția civilă pot fi integrate în viața de zi cu zi, oferind un model de reziliență națională ce poate fi replicat și în alte părți ale lumii.

