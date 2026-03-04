Iată cele cinci mari probleme care pun presiune pe Europa.

1. Prețurile la gaze și petrol cresc rapid

De la începutul conflictului, prețurile gazelor naturale în Europa au crescut puternic, ajungând la aproximativ 56 de euro pe megawatt-oră, aproape dublu față de nivelurile anterioare.

Asta deși Europa nu este un mare importator de combustibili fosili din Golf, mai puțin de 10% din gazele sale provin prin Strâmtoarea Hormuz și nu mult mai mult petrol.

Gazul asigură aproximativ 20% din energia Europei și este esențial pentru încălzire, producerea electricității și industrie. Prețurile mai mari înseamnă facturi mai ridicate pentru populație și costuri mai mari pentru companii.

Și petrolul s-a scumpit cu aproximativ 10%, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor la carburanți.

UE obține cea mai mare parte a petrolului din Norvegia și SUA, dar conflictul din Iran va duce în continuare la creșterea prețurilor la pompă.

2. Strâmtoarea Hormuz, aproape blocată

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Aproximativ o cincime din petrolul global trece zilnic prin această zonă. Iar Gărzile Revoluționare iraniene susțin că au blocat Strâmtoarea Ormuz.

„Acest consum a scăzut practic la zero”, a spus Matthew Wright.

În ultimele zile, traficul maritim a scăzut drastic, iar mai multe nave comerciale au fost redirecționate.

„În cei 15 ani în care am acoperit piețele petroliere și de transport maritim, acesta este probabil cel mai mare eveniment [pe care l-am văzut]”, a declarat Matthew Wright, analist principal în domeniul transportului de mărfuri la Kpler, comparând șocul cu Covid și războiul dintre Rusia și Ucraina.

Marile companii de transport maritim au suspendat temporar tranzitul prin zonă, din cauza riscurilor de securitate și a costurilor uriașe de asigurare.

Fără asigurare, navele nu pot naviga, ceea ce complică și mai mult situația.

Marți, președintele Trump s-a oferit să ofere escorte navale și asigurare de risc politic pentru petrolierele și gazierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Anunțul a frânat o creștere care adăugase peste 10 dolari la barilul de petrol de când SUA și Israelul au început să lanseze atacuri împotriva Iranului sâmbătă.

3. Probleme cu diversificarea surselor de energie

După reducerea importurilor din Rusia, Europa s-a orientat masiv către gaz natural lichefiat (GNL) din SUA. În prezent, aproximativ 60% din GNL importat de UE vine din America.

Oficialii europeni căutau alternative în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, însă conflictul afectează și aceste opțiuni.

Qatar, un jucător important pe piața GNL, a oprit temporar producția la o instalație majoră, iar alte proiecte din regiune sunt afectate.

Această situație reduce opțiunile Europei și crește competiția globală pentru resurse.

Ungaria care alături de Slovacia, încă importă cantități uriașe de gaze și petrol rusesc, a exploatat deja războiul din Iran pentru a sublinia importanța petrolului rusesc.

4. Rezervele de gaze sunt la un nivel scăzut

Rezervele de gaze ale Europei au scăzut la aproximativ 30% din capacitate, cel mai mic nivel din ultimii patru ani.

Iarna mai rece și dificultățile în atingerea obiectivelor de stocare au redus stocurile.

Deși statele UE au rezerve strategice de petrol pentru aproximativ 90 de zile, situația rămâne tensionată dacă războiul se prelungește.

5. Crește presiunea pentru energie regenerabilă

Criza actuală reaprinde dezbaterea privind dependența Europei de combustibilii fosili importați.

Sursele regenerabile produc aproape jumătate din electricitatea UE, dar reprezintă doar aproximativ 20% din consumul total de energie.

Trecerea completă la energie verde este un proces de durată și nu poate rezolva imediat criza.

Totuși, securitatea energetică devine un argument tot mai puternic pentru accelerarea investițiilor în energie solară, eoliană și baterii.

„Nimeni nu și-a dorit un alt exemplu al vulnerabilității extreme a Europei din cauza combustibililor fosili importați, dar îl avem oricum”, a declarat Adrian Hiel, directorul Alianței pentru Electrificare.

Dacă tensiunile din Golf continuă, Europa s-ar putea confrunta cu o nouă criză energetică, cu impact asupra economiei și nivelului de trai.

Deocamdată, autoritățile monitorizează situația, iar piețele rămân extrem de volatile. Evoluția conflictului din Iran va fi decisivă pentru stabilitatea energetică a Europei în lunile următoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE