Iată cele cinci mari probleme care pun presiune pe Europa.

1. Prețurile la gaze și petrol cresc rapid

De la începutul conflictului, prețurile gazelor naturale în Europa au crescut puternic, ajungând la aproximativ 56 de euro pe megawatt-oră, aproape dublu față de nivelurile anterioare.

Asta deși Europa nu este un mare importator de combustibili fosili din Golf, mai puțin de 10% din gazele sale provin prin Strâmtoarea Hormuz și nu mult mai mult petrol.

Gazul asigură aproximativ 20% din energia Europei și este esențial pentru încălzire, producerea electricității și industrie. Prețurile mai mari înseamnă facturi mai ridicate pentru populație și costuri mai mari pentru companii.

Și petrolul s-a scumpit cu aproximativ 10%, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor la carburanți.

UE obține cea mai mare parte a petrolului din Norvegia și SUA, dar conflictul din Iran va duce în continuare la creșterea prețurilor la pompă.

2. Strâmtoarea Hormuz, aproape blocată

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Aproximativ o cincime din petrolul global trece zilnic prin această zonă. Iar Gărzile Revoluționare iraniene susțin că au blocat Strâmtoarea Ormuz.

„Acest consum a scăzut practic la zero”, a spus Matthew Wright.

În ultimele zile, traficul maritim a scăzut drastic, iar mai multe nave comerciale au fost redirecționate. 

„În cei 15 ani în care am acoperit piețele petroliere și de transport maritim, acesta este probabil cel mai mare eveniment [pe care l-am văzut]”, a declarat Matthew Wright, analist principal în domeniul transportului de mărfuri la Kpler, comparând șocul cu Covid și războiul dintre Rusia și Ucraina. 

Marile companii de transport maritim au suspendat temporar tranzitul prin zonă, din cauza riscurilor de securitate și a costurilor uriașe de asigurare.

Fără asigurare, navele nu pot naviga, ceea ce complică și mai mult situația.

Marți, președintele Trump s-a oferit să ofere escorte navale și asigurare de risc politic pentru petrolierele și gazierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Anunțul a frânat o creștere care adăugase peste 10 dolari la barilul de petrol de când SUA și Israelul au început să lanseze atacuri împotriva Iranului sâmbătă.

3. Probleme cu diversificarea surselor de energie

După reducerea importurilor din Rusia, Europa s-a orientat masiv către gaz natural lichefiat (GNL) din SUA. În prezent, aproximativ 60% din GNL importat de UE vine din America.

Oficialii europeni căutau alternative în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, însă conflictul afectează și aceste opțiuni. 

Qatar, un jucător important pe piața GNL, a oprit temporar producția la o instalație majoră, iar alte proiecte din regiune sunt afectate.

Această situație reduce opțiunile Europei și crește competiția globală pentru resurse.

Ungaria care alături de Slovacia, încă importă cantități uriașe de gaze și petrol rusesc, a exploatat deja războiul din Iran pentru a sublinia importanța petrolului rusesc. 

4. Rezervele de gaze sunt la un nivel scăzut

Rezervele de gaze ale Europei au scăzut la aproximativ 30% din capacitate, cel mai mic nivel din ultimii patru ani.

Iarna mai rece și dificultățile în atingerea obiectivelor de stocare au redus stocurile. 

Deși statele UE au rezerve strategice de petrol pentru aproximativ 90 de zile, situația rămâne tensionată dacă războiul se prelungește.

5. Crește presiunea pentru energie regenerabilă

Criza actuală reaprinde dezbaterea privind dependența Europei de combustibilii fosili importați.

Sursele regenerabile produc aproape jumătate din electricitatea UE, dar reprezintă doar aproximativ 20% din consumul total de energie. 

Trecerea completă la energie verde este un proces de durată și nu poate rezolva imediat criza.

Totuși, securitatea energetică devine un argument tot mai puternic pentru accelerarea investițiilor în energie solară, eoliană și baterii.

 „Nimeni nu și-a dorit un alt exemplu al vulnerabilității extreme a Europei din cauza combustibililor fosili importați, dar îl avem oricum”, a declarat Adrian Hiel, directorul Alianței pentru Electrificare.

Dacă tensiunile din Golf continuă, Europa s-ar putea confrunta cu o nouă criză energetică, cu impact asupra economiei și nivelului de trai.

Deocamdată, autoritățile monitorizează situația, iar piețele rămân extrem de volatile. Evoluția conflictului din Iran va fi decisivă pentru stabilitatea energetică a Europei în lunile următoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Un român și-a terorizat soția 15 ani și o acuza pe femeie că îl provoacă: „Ești un diavol de soție”
Știri România 10:29
Un român și-a terorizat soția 15 ani și o acuza pe femeie că îl provoacă: „Ești un diavol de soție”
Produsul vândut de Kaufland cu 79,99 lei, în perioada 4-10 martie 2026, pe care toată lumea trebuie să îl aibă în casă
Știri România 09:37
Produsul vândut de Kaufland cu 79,99 lei, în perioada 4-10 martie 2026, pe care toată lumea trebuie să îl aibă în casă
Parteneri
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adevarul.ro
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!”
Fanatik.ro
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!”
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
Stiri Mondene 10:47
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
5 știri by Libertatea – Monden. Ce „ritual” a respectat Lidia Buble înainte de concertul de la Sala Palatului
Stiri Mondene 10:28
5 știri by Libertatea – Monden. Ce „ritual” a respectat Lidia Buble înainte de concertul de la Sala Palatului
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Frumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamente
ObservatorNews.ro
Frumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamente
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax.ro
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
13 victime în urma a patru incidente rutiere pe DN3. Nouă mașini au fost implicate
KanalD.ro
13 victime în urma a patru incidente rutiere pe DN3. Nouă mașini au fost implicate

Politic

România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Politică 03 mart.
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 03 mart.
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de radarele NATO
Fanatik.ro
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de radarele NATO
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului