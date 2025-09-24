Rapoarte publicate online

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Rogobete afirmă: „Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și fațǎ de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online”.



Ministrul a precizat că „managerii trebuie să facă cunoscute informațiile despre activitatea medicală, economică și administrativă a spitalelor, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și pentru șefii de secție”.

De asemenea, aceștia vor avea obligația să afișeze în mod regulat numărul de transferuri către alte unități și serviciile oferite pe fiecare specialitate.

Ce date vor fi publicate

Indicatori de calitate:

  • rata infecțiilor asociate asistenței medicale
  • procentul de reinternări la 48 de ore după externare
  • procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital în primele 72 de ore
  • gradul de satisfacție al pacienților.

Date financiare:

  • venituri totale ale spitalului
  • venituri realizate în baza contractului cu CNAS
  • venituri de la bugetul de stat
  • venituri din proiecte cu finanțare nerambursabilă
  • venituri din servicii medicale acordate contra cost
  • cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți.

Date de utilizare a serviciilor:

  • numărul de spitalizări continue
  • numărul de spitalizări de zi
  • durata medie de spitalizare
  • rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital
  • indicele de complexitate a cazurilor (ICM)
  • numărul de consultații efectuate în ambulatoriul integrat
  • meniul zilnic, detaliat pe regimuri.

„Indicatorii de performanță nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu. Încrederea ne face bine!”, a precizat Alexandru Rogobete.

