Larry Rudolph a început să lucreze cu artista din 1998, un an mai târziu Britney Spears a devenit un fenomen în lumea muzicii pop în odată cu apariţia single-ului său de debut „Baby One More Time”⁣, urmat de hit-uri precum ‘„Oops!… I Did It Again”.

Rudolph a fost managerul Spears pentru aproape întreaga carieră, de când mama ei, Lynne Spears, i-a cerut părerea despre vocea artistei. La acea vreme, era avocat în industria muzicală, reprezentând clienți printre care Backstreet Boys, Justin Timberlake și Jessica Simpson.

Larry Rudolph și-a anunțat intenția de a demisiona într-o scrisoare adresată tatălui vedetei, Jamie Spears şi avocatei Jodi Montgomery. Acesta a mai precizat că nu a mai comunicat cu Britney Spears de mai bine de doi ani şi jumătate.

„Mai devreme astăzi, am aflat că Britney și-a exprimat intenția de a se retrage oficial. În calitate de manager al ei, cred că este în interesul lui Britney să demisionez din echipa ei, deoarece serviciile mele profesionale nu mai sunt necesare”, a transmis acesta potrivit BBC.

De asemenea, a transmis că este „incredibil de mândru” pentru ce a realizat în cei 25 de ani alături de artistă.

„Îi doresc lui Britney toată sănătatea și fericirea din lume și voi fi acolo pentru ea dacă va avea vreodată nevoie de mine, așa cum am fost dintotdeauna”.

Acesta și-a anunțat demisia la aproape două săptămâni după ce o instanță din Los Angeles a respins cererea cântăreței Britney Spears de a-l elimina pe tatăl ei din rolul de co-tutore al averii sale.

În fața judecătorilor Britney Spears a făcut mărturisiri emoționante despre ultimii 13 ani din viața ei.

„Am spus întregii lumi că sunt OK şi că sunt fericită, este o minciună”, a declarat ea, conform presei americane.

Cântăreața a ajuns sub tutela tatălui ei după ce a dat semne că ar avea probleme de sănătate mintală. Anul trecut, ea a început procedura pentru a ieși de sub controlul tatălui, având parte și de susținerea fanilor, care au lansat mișcarea „Free Britney" (Eliberați-o pe Britney). ntru cântăreață.





