Mâncare strămoșească, vâslit gratuit cu canotca prin Delta lui Ivan și muzica inimii, la Muzeul Astra din Sibiu

Acești doi domni au adunat, din toate cele patru zări, vlahi de ispravă, unii și de naționalități conlocuitoare, întru slava gastronomiei mondiale și a strămoșilor care le-au lăsat rețete impresionante. Pentru că filmările fac mai mult decât mii de cuvinte, vă invităm să le accesați pentru a vă lămuri că gustul divin zace prim-prejur, în multe sate unde nu te-aștepți, chiar dacă patria-mumă s-a umplut de „chefi”. Bonus, aveți ocazia să-l vedeți pe Ianoș, singurul porc domestic – de rasă Mangalița, blănos deci – împăiat din România!

Pentru istorie și pentru reclamă nemascată, adică pe bune, lăsăm aici opt exemple de bună practică, împărtășite de PGL La Părău, Hărțăgani (Țara Zarandului), PGL Cobor – Șura-n Bucate (Țara Făgărașului), PGL Hai la Saivan, Vama (Bucovina), PGL Maria din Poiana Novăț, Vișeul de Sus (Maramureș), PGL La Grisha, Ghindărești (Dobrogea), PGL Lipovenesc, Jurilovca (Delta Dunării), PGL Casa VLC Bilbor (Toplița) și PGL Cămara Chivuței, Sadu (Mărginimea Sibiului).

Show-ul continuă și mâine la Muzeul Astra inclusiv cu inaugurarea canalului Delta lui Ivan pe lacul Dumbrava și traseele tematice pe apă, care oferă o nouă experiență de vizitare a muzeului, din barcă. Traseele pe apă sunt corelate etnografic și completează gospodăriile din Letea și Mahmudia, cu sectorul morilor de vânt și cu adăpostul pescăresc. „Delta lui Ivan” reprezintă o viziune vie asupra Deltei Dunării, inspirată de valorile lăsate moștenire de Ivan Patzaichin: respect pentru natură, comunități, tradiții și identitate locală. „Este o infrastructură memorială, culturală și turistică, ce propune un traseu simbolic prin locurile care definesc identitatea Deltei Dunării – de la peisaje și gospodării tradiționale, până la meșteșuguri și povești de viață”, a declarat Ivona Potzaichin-Rusu, fiica marelui campion, președinta Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23

Aventura Muzeului ASTRA în lumea Deltei Dunării a început în 1969, odată cu primul efort de recuperare și reconstrucție a patrimoniului din zonă. „Astăzi, prin „Delta lui Ivan”, reperele culturale care existau deja aici sunt integrate într-un peisaj narativ care invită la explorare, reflecție și reconectare cu valorile autentice ale Deltei, în ritmul lent al vâslitului. Această inițiativă este, în același timp un omagiu adus memoriei lui Ivan Patzaichin, o punte între patrimoniu și viitor și un îndemn la protejarea mediului și a comunităților locale”. a men’ionat Ciprian Ștefan, director general Muzeul ASTRA.

Vizitatorii Muzeului ASTRA sunt invitați să exploreze traseele tematice pe apă vâslind gratuit și supravegheat în canotci și să deguste preparate din gastronomia Deltei Dunării pregătite de PGL La Lucica din Mila 23, iar cei mici sunt invitați să participe la ateliere interactive de construcție pagăi și de reciclare creativă din elemente naturale. Pe lângă mâncarea despre care am vorbit, aflăm și un festival muzical – Battle de caval, concert special NEAMURI cu: Floare de Maidan (România) și Vasil Ziu & The Soul of Myzeqe (Albania), corul femeilor din Mila 23 etc -, un târg de meșteri și meșteșuguri locale – ateliere interactive pentru adulți și copii etc.

Între VIP-uri pot fi provocați la selfie-uri, lăudați sau luați la rost demnitari platiți din bani publici, precum: Zoltán-József Mihály (secretar de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale), László Borbély (coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă), Gheorghe Hîrlav (director general al Agenției Naționale a Zonei Montane), Aurel Simion (Președinte, Federația Națională a Producătorilor Tradiționali din Romania), Monica Boța-Moisin (expert în sustenabilitate culturală), Bogdan Iancu (antropolog), Mirela Crețu (etnograf), Tiberiu Cazacioc (expert în acreditarea de produs local), Ștefania Dumitru (expert în securitate alimentară) și Daniela Graură (expert patrimoniu gastronomic).