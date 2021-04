23 decembrie 2020 – Este instalat oficial Cabinetul Cîțu. Portofoliul Sănătății este alocat USR-PLUS, Vlad Voiculescu devine ministru.

9 ianuarie 2021 – Vlad Voiculescu are prima contră cu primarul Clujului, Emil Boc, pe tema banilor pentru centrele de vaccinare. „Adică, dacă totuși avem o dimensiune și o viziune europeană, orice ministru ar trebui să știe din Guvernul României că nu poți să stabilești sarcini fără să dai bani. Sarcini suplimentare se dau, dacă ai alocată resursă suplimentară”, declara Boc, citat de G4Media.

Voiculescu l-a invitat pe Boc să ceară fondurile de la premierul Cîțu. Conflictul s-a stins după ce Ministerul Finanțelor a găsit o soluție.

Probleme cu Valeriu Gheorghiță

Președintele Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiță | Foto: Hepta

19 ianuarie 2021 – Relaţiile dintre Vlad Voiculescu și şeful comitetului care se ocupă de campania de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, s-au deteriorat, după ce ministrul ar fi dat de înțeles că intenționează să mute deciziile esenţiale privind vaccinarea către oamenii de la minister, scrie Adevărul.



Cei doi au negat oficial existența unui conflict. „Evident că sunt discuţii, evident că încercăm să îmbunătăţim lucrurile şi, da, nu este nimic secret, dar nici gând să existe tensiune între mine şi premier sau între mine şi Valeriu Gheorghiţă”, a declarat Vlad Voiculescu.



27 ianuarie – Vlad Voiculescu a anunțat într-o conferință de presă că vor fi făcute controale în centrele de vaccinare pentru a vedea dacă nu se sare peste rând și a amenințat că centrele cu circuit închis, cum sunt cele de la Ministerul Apărării sau Ministerul de Interne, ar putea fi închise.

„România nu poate să fie un sat fără câini. Am vorbit cu premierul pentru introducerea de sancțiuni, dacă strategia de vaccinare nu este respectată la centre. În acest moment putem să îi asigurăm de avertismente disciplinare, în curând vom putea vor de sancțiuni”, a afirmat Voiculescu.

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a respins acuzațiile și a spus că nu există vaccinări „peste rând”.

Contre cu ministrul educației

Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu | Foto: Hepta

1 februarie – Cu o săptămână înaintea începerii semestrului al doilea, Vlad Voiculescu întârzia să-și dea acordul pentru deschiderea școlilor, susținută de ministrul educației, Sorin Cîmpeanu. În final s-a emis un ordin comun care stabilea asigurarea distanței de un metru între copii „acolo unde este posibil”.

Disputa între miniștrii Voiculescu și Cîmpeanu a continuat pe tema acordului pe care să-l semneze părinții pentru testarea copiilor în școli.

6 februarie – Cu două zile înainte de începerea școlii, Ministerul Sănătății a făcut public un model de formular și a sfătuit părinții să îl aducă la școală în prima zi. Ministerul Educației a reacționat, respingând formularul. „Cineva s-a grăbit, într-adevăr, din păcate. Acest formular va fi schimbat, vor fi adăugate informații ca să fie adus în conformitate cu legislația în domeniu”, a declarat Cîmpeanu.

Bani insuficienți de la buget

15 februarie – Potrivit unor informații pe surse citate de G4Media, Vlad Voiculescu s-a declarat nemulțumit față de bugetul alocat Sănătății. Premierul Cîțu a răspuns: „Sunt foarte mulţi oameni care vorbesc în spaţiul public fără să înţeleagă cum se face un buget, fără să înţeleagă cum se citeşte un buget şi aruncă aceste informaţii. Ministerul Sănătăţii are 11,43 miliarde de lei, buget mai mare decât anul trecut”.

Ministrul sănătății a declarat că bugetul este un pic mai mare faţă de anul trecut, dar „nu este suficient”.

Scandalul datelor

4 martie – Ministerul Sănătății a publicat pe portalul guvernului data.gov.ro datele statistice privind pandemia și vaccinarea.

Presa a constatat inadvertențe în privința numărului de vaccinări raportate și cele din datele publicate.

8 martie – Premierul Florin Cîţu a declarat că, în urma unei discuţii avute cu şeful Corpului de control al Guvernului, instituţia se va autosesiza cu privire la respectarea legislaţiei privind publicarea acestor date.

Ștefan Voinea, consilierul onorific al ministrului sănătății, a susținut într-o postare pe Facebook că Ministerul Sănătății nu mai are acces de două zile pe portalul guvernamental pentru a publica informațiile despre vaccinare și pandemie.

Acuzația privind măsluirea datelor înainte de alegeri

21 martie – Vlad Voiculescu declară că nu exclude carantinarea Bucureștiului și spune că Bucureștiul are „cu siguranță” o incidență a cazurilor mai mare decât cea raportată, după calculele Ministerului Sănătății, potrivit Digi24.

24 martie – Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al muncii Violeta Alexandru îi reproșează lui Vlad Voiculescu, fără a-i da numele, modul în care comunică pe tema numărului tot mai mare de infectări din Capitală. Simțindu-se vizat, Voiculescu, răspunde: „Felul inovativ în care a fost calculată incidenţa înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare”.

Declarația ministrului sănătății a provocat o reacție din partea președintelui Klaus Iohannis: „Nu a măsluit nimeni datele nici înainte de alegeri, nici după alegeri, nici acum. Cred că a fost o expresie nefericită”.

9 aprilie – Corpul de control al prim-ministrului a depus plângere penală la Parchetul General după ce consilierul onorific al ministrului sănătății Ștefan Voinea a accesat datele din Registrul Național de Vaccinare.

Evacuarea de la Spitalul Foișor

Premierul Florin Cîțu | Foto: Hepta

11 aprilie – În urma scandalului legat de evacuarea în timpul nopții a pacienților de la Spitalul Foișor, premierul Cîțu l-a criticat pe Voiculescu, care și-a declinat responsabilitatea: „Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Referitor la situația de la Spitalul Foișor, este vorba de onoare aici. Să vedem dacă mai există onoare în România”.

Revocarea

13 aprilie – Ministerul Sănătății emite sub semnătura secretarului de stat Andreea Moldovan ordinul care prevede noile criterii pentru carantinarea localităților. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Digi24, ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial fără informarea prealabilă a premierului Cîțu.

14 aprilie – Premierul Florin Cîțu i-a cerut președintelui Klaus Iohannis revocarea din funcție a ministrului sănătății Vlad Voiculescu. „Totodată, am decis demiterea din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății a doamnei Andreea Moldovan”, a anunțat prim-ministrul.

Șeful statului a semnat, marți 14 aprilie, decretul de revocare din funcție a lui Vlad Voiculescu.

