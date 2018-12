Dani Mocanu mergea la Timișoara pentru un concert, dar a trăit o spaimă teribilă, a anunțat spynews.ro. Dani Mocanu n-a pățit nimic, dar a avut nevoie de ajutorul celor de la tractări auto.

„A fost singura soluție”

„Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem ok și că am putut să opresc mașina până la urmă! E foarte greu! La viteza pe care o aveam, să îţi explodeze un cauciuc, e foarte greu! Am zis Doamne Ajută, altceva nu mai contează acum! Se poate întâmpla, se poate întâmpla oricui, îţi dai seama!”, a spus Dani Mocanu.

„Acum jumătate din formaţie suntem în aceeaşi maşină, suntem pe o rampă ridicaţi, suntem tractaţi! A fost singura soluţie!”, a mai spus Dani Mocanu.

