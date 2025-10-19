Martorii au încercat să spargă geamurile cu mâinile și pantofii

Accidentul s-a produs în urmă cu câteva zile, în orașul Chengdu, din China. Mașina electrică a lovit un separator de beton dintre benzi și a luat foc aproape imediat. Potrivit publicației Blikk, parte a grupului Ringier, pasagerii nu au reușit să iasă singuri din autoturism, cel mai probabil din cauza rănilor suferite la impact.

În imaginile video se vede cum mai mulți șoferi opresc și aleargă spre mașina în flăcări. Unii încearcă să spargă geamurile cu mâinile, cu coatele sau chiar cu pantofii, însă fără succes. Sticla nici măcar nu s-a fisurat, iar flăcările s-au extins rapid, până când nimeni nu s-a mai putut apropia de vehicul.

„Am încercat tot ce se putea, dar geamurile nu cedau. Era un foc uriaș, nu puteam ajunge la el”, a povestit unul dintre martori, potrivit sursei citate.

Nici stingătoarele aduse de alți șoferi nu au reușit să domolească incendiul. În final, pompierii au ajuns la fața locului, dar era prea târziu: șoferul a murit în interiorul mașinii.

Mânerele „ascunse” pot deveni o capcană mortală

Accidentul a readus în discuție un detaliu de design tot mai des întâlnit la automobilele moderne, mânerele retractabile sau „ascunse”, care se pliază în caroserie atunci când mașina este închisă. Acestea sunt gândite pentru a reduce rezistența la aer și pentru a oferi un aspect mai elegant, dar pot deveni un obstacol fatal în caz de urgență.

„Este tot mai clar că aceste sisteme, deși arată bine, pot pune vieți în pericol atunci când contează fiecare secundă”, a comentat jurnalistul Bittó Ákos, redactor-șef AutoBild, citat de Blikk.

Deși producătorii susțin că ușile pot fi deschise manual din interior, problema apare atunci când pasagerii sunt inconștienți sau blocați, iar salvatorii din exterior nu au acces la mânere.

Acțiunile Xiaomi s-au prăbușit după tragedie

După accident, acțiunile Xiaomi, compania care a lansat recent modelul SU7 Ultra, au scăzut brusc cu peste 6%. Presa chineză notează că incidentul ar putea forța producătorii auto să regândească siguranța acestor mecanisme și să creeze soluții care să permită deschiderea mașinii și din exterior, în caz de incendiu sau accident.

„Poate că această tragedie îi va face pe ingineri să-și dea seama că estetica și aerodinamica nu trebuie să pună viețile în pericol”, scrie publicația Blikk.

Cazul din Chengdu nu este singular. În ultimele luni, mai multe accidente similare au stârnit îngrijorare în rândul șoferilor, după ce pasageri au fost blocați în interiorul mașinilor electrice din cauza ușilor automatizate sau a geamurilor imposibil de spart.

Peste 115.000 de mașini electrice au fost rechemate în fabrică de producătorul auto chinez BYD pentru că riscau să ia foc din cauza unor probleme legate de baterii și defecte de proiectare.

Deocamdată, Xiaomi nu a emis un comunicat oficial, însă ancheta autorităților chineze este în curs.

