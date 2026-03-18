Întrebat în scris dacă există zone pe care scutul nu le-ar acoperi, ministrul apărării Radu Miruță nu a oferit niciun răspuns.

Zona Economică Exclusivă nu intră sub Articolul 5 din Tratatul NATO

Reamintim că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avertizat, într-un interviu de la începutul anului acesta că Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră nu este acoperită de Articolul 5 al Tratatului NATO în cazul unui atac.

Astfel, se ridică întrebarea dacă aceeași situație este valabilă și în cazul scutului antirachetă amplasat la Baza Militară Deveselu, din județul Olt.

Biroul de Presă al MApN s-a rezumat să transmită doar că „sistemul de la Deveselu este integrat în sistemul IAMD (Integrated Air-and-Missile Defense system) al NATO și răspunde cerințelor defensive ale Alianței”.

Iranul a avertizat România că poate deveni țintă dacă permite SUA să folosească bazele militare

Iranul a avertizat luni România că va răspunde politic și juridic dacă țara va permite Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva sa.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în război. „Dacă România își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei într-o conferință de presă săptămânală.

Acesta a spus că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage responsabilitatea internațională pentru România.

MAE: „Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare”

În replică, Ministerul de Externe a transmis în aceeași zi, că țara noastră găzduiește de peste două decenii sisteme de apărare antirachetă, dar sistemul este strict defensiv și „România nu este parte a conflictului”.

„Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu. România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euroatlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU”, se arată în comunicatul instituției conduse de Oana Țoiu.

„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, a adăugat ministerul de la București.

„În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, mai scrie în comunicat.

