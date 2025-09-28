Zilele trecute s-a aflat că Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ea s-a stins din viață într-un spital din București, în noapte dintre 20 și 21 septembrie. Jurnalista nu mai avea familie, așa că cel care și-a exprimat dorința dea o înmormânta e Mihai Ștefan Lungu, iubitul pe care îl avea din luna august a acestui an.

Pentru Cancan, el a declarat inițial că nu a primit multe informații despre moartea Ioanei Popescu de la autorități având în vedere că nu este rudă cu ea. Mai mult decât atât, el a sugerat chiar că aceasta ar fi putut să își însceneze moartea.

Iubitul cere bani pentru înmormântarea Ioanei Popescu

„M-a sunat un tip care a zis că e de la poliție. Da? Dar eu știu dacă era de la poliție, că pe urmă m-a și blocat. Dacă era pus de ea să sune sau și-a înscenat moartea? Că ea nu mai apăruse pe sticlă de foarte mult timp și… Ea nici nu a fost la spitalul Sfântul Ioan. Am aflat. Eu nu știu unde este cadavrul ei. Și ăsta de la poliție, dacă m-a sunat, de ce n-a zis? Veniți, domnule, să o identificați.

Mi-a spus că suferea de alea, de alea. Bun, suferea. Și eu sufăr de nu știu ce. Și nu știe decât mama și unul sau doi prieteni. Dar eu poate mai sufăr și de altceva. Dar, de ce nu mi-a zis? Veniți să identificați cadavrul, să vedeți ea e sau nu e ea. Se află la morgă sau nu se află la morgă”, a declarat acesta.

Mai târziu, pe pagina lui de Facebook, Mihai Ștefan Lungu a început să ceară bani pentru înmormântarea Ioanei Popescu. „Apelez la toți cunoscuții și prietenii Ioana Mihaela Popescu. Cine dorește să mă ajute sau să mă sprijine financiar pentru toate demersurile necesare înmormântării ei, va las un cont! Dacă doriți și puteți! Voi comunica exact ce sumă s-a strâns și toate cheltuielile efectuate!”, a scris el.

Totodată, ieri el a anunțat că Ioana Popescu a decedat la spital: „Am informația oficială de la secția 16 Poliție București, unde am și declarat-o oficial dispărută că a decedat în cadrul Spitalului Sf. Ioan din București în dimineața zilei de 21 septembrie 2025, trupul acesteia poate fi revendicat de către familie, în termen de 10 zile de la deces sau în următoarele 3 săptămâni de către orice cunoștiință (informație oficială primită de la INML CAMERA DE GARDĂ – ORELE 20:30)”.

Mara Bănică intervine

Mara Bănică a încercat să obțină informații despre moartea Ioanei Popescu. „Am aflat o serie de informații despre moartea loanei Popescu. Am primit tot felul de telefoane de la mulți cunoscuți, artiști care au interacționat cu ea de-a lungul vremii şi au fost foarte impresionați de soarta asta grea a loanei.

A murit la 45 de ani, într-un spital din București. Toți mi-au spus că undeva a apărut un domn, fost iubit, actual iubit, erau de vreo lună împreună, care cere bani. Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la Sfântul loan. Vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de asistența socială, din păcate. Nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul 4 care să aibă dreptul s-o ridice. Așadar, se pare ca până în momentul ăsta o s-o înmormânteze statul, dacă nu se va găsi o variantă”, a spus Mara Bănică pe Facebook.

L-a menționat și pe iubitul Ioanei Popescu. „Repet, până la acest moment, statul este cel care o va înmormânta. Încerc să aflu când și cum va fi ridicată și, poate, acolo la cimitir să vă anunț unde și cum se va desfășura.

Măcar să-i fac o colivă creștinească și să aduc un preot, să aibă o slujbă și o pomenire așa cum se cuvine. N-am să judec omul acesta, pot să înțeleg disperarea pentru bani, dar, având în vedere bolile de care suferea Ioana – și nu intru în amănunte – cred că mai important decât să strângă bani ar fi să meargă să își facă și el niște analize”, a mai spus Mara Bănică.

„Cam asta am vrut să vă spun, e o situație neplăcută și o soartă grea, pe care ea, săraca, atât a putut. Păcat de ea, era o fată foarte deșteaptă. S-a pierdut undeva pe drum. Dumnezeu să o ierte”, a încheiat ea.