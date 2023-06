Marcel Ciolacu a fost întrebat, la Parlament, după ce cabinetul său a obținut votul de învestitură din partea Legislativului, ce maşină conduce, el afirmând că nu are maşină personală de cinci sau şase ani, dar că a condus şi modele Volkswagen şi Opel, pe care le-a vândut.

„.Eu nu am mașină personală de cinci sau șase ani. Am condus și Volkswagen, am condus și Opel, după ce s-a născut băiatul le-am vândut pe toate. Erau cumpărate de la un second-hand din Germania, le-am adus personal pentru că am avut un frate care s-a dus acolo la muncă cu familia”, a spus noul premier.

Ciolacu le-a spus reprezentanților presei şi că își va prezenta viaţa în detaliu, astfel încât să nu mai circule „minciuni”.

„Cred că va trebui, cu adevărat, să stăm într-o zi mai relaxată, cu dumneavoastră, pentru a prezenta toată viața mea în detaliu, astfel încât să nu mai circule minciuni. Ce vă pot spune foarte clar – n-am furat niciodată și n-am fost chemat vreodată la DNA. Am avut plângeri și am primit aceste clasări și cred că o să mai primesc, dar nu am făcut ceva de care să îmi fie rușine mie, familiei sau părinţilor mei, niciodată. Nu am făcut nimic rău împotriva nimănui şi mi-am asumat toată viaţa tot ceea ce am făcut”, a afirmat liderul PSD.

Explicații privind studiile

Despre problema studiilor sale, Marcel Ciolacu a spus că şi-a luat diploma de licenţă la Bucureşti, după ce a început facultatea la vârsta de 24 de ani.

„O să vă dau toate detaliile, în ceea ce priveşte când am dat examenul a ţinut de decizia mea şi a familiei mele. Am terminat liceul, mi-am luat Bacalaureatul, nu e niciun fel de problemă, am dat la Facultatea de Drept şi nu am intrat. Pe vremea mea, m-am dus în armată, unde am făcut întâi la munci agricole vreo două trei luni”, a povestit premierul.

„A venit Revoluţia, m-am căsătorit, au venit altele priorităţile, m-am căsătorit, apoi am făcut facultate. În acel moment, tatăl meu a fost un om care a câştigat suficienţi bani, pentru că a fost pilot militar, dar a ieşit la pensie. Noi suntem toţi trei fraţi, între timp fraţii mei se căsătoriseră, apăruseră nepoţii. Nu am cerut niciodată bani de la părinţii mei şi am mers către zona privată”, a detaliat premierul.

Ciolacu sa vorbit și despre locurile de muncă pe care le-a avut.

„Am lucrat la o companie româno-israeliană de import-export, ca angajat. Am lucrat şi ca muncitor după ce nu am intrat, când am fost la Electronica Industrială, când am plecat în Armată, din acelaşi motiv, după care mi-am făcut propria companie”, a mai spus el.

„După ce am cumpărat toată concurența, după 7 ani, a apărut copilul și ne-am luat un apartament cu două camere pe strada Viitorului și ne-am închis balconul, m-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri. Mi-am terminat studiile, am intrat în administrația locală, am devenit prefect interimar, am pierdut alegerile, am devenit viceprimar, am condus cea mai mare companie municipală. Acesta e marele secret, marile lucruri ascunse. Deciziile mi le asum. Am luat nota 9 la licență”, a detaliat Ciolacu.

Acesta a recunoscut și că „la doctorat am fost exmatriculat”.

„E singurul lucru neterminat din viața mea. Vă promit că îl termin când ies din politică”, a susținut liderul PSD.

Derularea studiilor premierului Marcel Ciolacu ridică o serie de întrebări, potrivit G4Media.ro. O analiză a site-ului citat indică faptul că acesta s-a înscris la studii postuniversitare înainte de a obține diploma de licență, document obținut la o distanță de nouă ani de la absolvirea unei facultăți private, autorizată provizoriu. Și studiile doctorate au fost cu poticneli pentru politicianul PSD, în final fiind exmatriculat.

Conform CV-urilor sale oficiale, din care lipsește orice referință la liceul pe care l-a terminat și anul în care a avut loc acest lucru, Marcel Ciolacu a devenit student în anul 1991, la vârsta de 24 de ani.

Plenul reunit al Parlamentului a aprobat joi, fără emoții, cererea de acordare a încrederii pentru programul şi lista Guvernului propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu. Pentru învestire erau nevoie de 234 de voturi, iar Cabinetul Ciolacu a obținut 290 de voturi. 95 de deputați și senatori au votat împotrivă.

Foto: Hepta.ro

