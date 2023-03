„Am văzut anumiţi parteneri de coaliţie că deja au răspuns la ceea ce nu am spus eu. Eu mă bucur de acest lucru, dar am înţeles şi mesajul lor. Am înţeles şi sondajele din ultimul timp care au ieşit în spaţiul public comandate de către PNL care nu sunt tocmai prietenoase. Eu cred că am dat un mesaj foarte clar”, a spus Ciolacu, într-o conferință de presă la Pitești, potrivit news.ro.

„Vom merge la alegeri separat. Nu avem nicio problemă. Mă bucură reacţia ca să ştiu să nu îi mai obosesc pe colegii mei degeaba”, a adăugat liderul social-democrat.

Pe 15 martie, Ciolacu nu a respins posiblitatea să candideze la președinție în 2024, iar Nicolae Ciucă să fie premier. În replică, premierul și liderul PNL a precizat că decizia trebuie luată în partid, dar trei prim-vicepreședinți PNL, Dan Motreanu, Iulian Dumitrescu și Rareș Bogdan, au spus pentru Libertatea că resping categoric acest scenariu.

2024 va fi un an important pentru România din punct de vedere politic, pentru că vor avea loc patru tipuri de alegeri: parlamentare, europarlamentare, locale şi prezidenţiale.

