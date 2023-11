„Am hotărât să avem o conversație complet liberă, fără absolut niciun fel de desfășurător și niciun fel de punctaj, cum este firesc să se desfășoare o conversație cu premierul României. Am să încep această conversație cu cea mai grea întrebare pe care cineva o poate primi și este o întrebare la care aproape nimeni pe lumea aceasta nu știe să răspundă. Cine este Marcel Ciolacu? Nu în percepția oamenilor, nu în percepția celor care îl iubesc, îl cunosc sau nu. Cine sunteți?”, a început Dana Budeanu discuția purtată în Palatul Victoria, în care a evitat să îi pună întrebări incomode premierului.

„În primul rând, mă așteptam la o întrebare mai dificilă, cred că politic. Sunt un om normal. Și cred că ăsta e cel mai mare pariu al meu, cu mine. De a rămâne în continuare un om normal. Nu știu cât sunt de iubit, familia mă iubește cu certitudine. Încerc să fac lucruri bune, să iau decizii bune. Sunt un om simplu, plecat de la Buzău, nu mi-am dorit să ajung prim-ministru al României, nu am crezut că voi ajunge nici președinte al PSD”, a fost primul răspuns al lui Ciolacu.

El a susținut apoi că „lumea s-a săturat de ipocriți, s-a săturat să fie mințită” și că „cel mai cumplit lucru în politică este să devii penibil”.

Recomandări Afacerea GAL-urilor: Cum au ajuns bani europeni nerambursabili la fiul unui primar, la nora unui alt edil și la soția unui fost secretar de stat

„Nu suport «yes-menii», nu-i suport lângă mine. Cred că fiecare trebuie să aibă păreri. Unele nu sunt bune, dar fiecare om are dreptul la o părere. Repet! Eu am trăit sub comunism. Eu nu mai vreau să mă întorc acolo. Decizia politică este cu totul altceva, nu poți să o iei fără să ai informații. Fiindcă atunci iei decizii instinctuale. Nu cred că am un instinct foarte rău. Sunt Săgetător. De la zodie, de la natură, de la Dumnezeu”, a spus Ciolacu în dialogul cu Budeanu.

Creatoarea de modă nu a ezitat să-l laude constant pe Marcel Ciolacu pe durata interviului:

Vă crede lumea. Nu știu dacă știți care este atributul dumneavoastră principal în ochii oamenilor. Că, până la urmă, omul merge la vot […] Atributul dumneavoastră principal, așa, ca PSD-istă sau ca și ce sunt percepută, este vocea. Este timbrul dumneavoastră vocal. Este ceea ce transmiteți atunci când vă adresați oamenilor, probabil și colegilor de partid. Când vorbiți, și probabil echipa de comunicare știe asta, liniștiți

Dumneavoastră liniștiți. Asta înseamnă că sufletul dumneavoastră, ca să ieșim ușor și să mergem unde vreau eu, este liniștit. Înăuntru este liniște. Probabil că observați binele din fiecare om din jurul dumneavoastră

În mediul politic sunteți considerat un foarte bun negociator, este adevărat?

Sunteți foarte, foarte abil. Pot să spun asta. Este, cred, cel mai greu dialog pe care l-am avut până acum

Dumneavoastră sunteți extrem de cuminte în felul de a ne aborda pe noi în ceea ce ne comunicați

Nu ați ars nicio etapă a vieții dumneavoastră când ați fost tânăr.

Recomandări EXCLUSIV. Harta testărilor antidrog din România. Câți dintre șoferii verificați de Poliția Rutieră ies pozitivi la consumul de stupefiante

„Aveți un copil cuminte. Cum se crește un copil bun?”, l-a mai întrebat Budeanu pe Ciolacu. „Am un copil bun. Nu mi se datorează mie. A avut grijă maică-sa să îl crească și a crescut un copil bun”, a răspuns premierul.

„Una dintre calitățile dumneavoastră este că sunteți foarte răbdător, pur și simplu sunteți un monument de răbdare, în general, în orice situație”, l-a mai complimentat Budeanu pe parcursul discuției.

Dana Budeanu, care a recunoscut în dialogul cu Ciolacu faptul că simpatizează cu PSD, este cunoscută pentru promovarea teoriilor conspiraționiste și este invitată la România TV, televiziune fondată de fugarul Sebastian Ghiță, și la Antena 3, care aparține lui Dan Voiculescu. Pe durata pandemiei de COVID-19, Dana Budeanu și-a exprimat opinii contrare cu privire la necesitatea purtării măștii de protecție și la vaccinare.

Dana Budeanu a mai fost în mijlocul unei controverse în martie 2020, când a „recomandat” bărbaților din România să-și lovească partenerele dacă acestea „îndrăznesc” să le „răspundă cu nas”.

„În secunda aia, trebuie să iei un pumn, să-i spargi gura, bă”, spunea creatoarea de modă Dana Budeanu în episodul 18 al emisiunii ei online, publicată pe YouTube la mijlocul lui martie, la începutul pandemiei. Dana Budeanu i-a sfătuit atunci pe bărbați cum să „altoiască” femeile, chiar și „preventiv”, redescoperindu-și, în felul ăsta, instinctul masculin. Nu doar că aceștia și-ar recuceri astfel bărbăția, dar ar face un bine societății și ar instala frica în femei, a mai sugerat designerul vestimentar.

Recomandări BREAKING NEWS. Reacția Guvernului Ucrainei după dezvăluirile Libertatea despre manualele de „limbă moldovenească”: „Am oprit orice tipărire suplimentară a acestor manuale”. Promit că vor înlocui vechile manuale

Creatoarea de modă mai spune în video că un bărbat care își bate „femeia” o face pentru „binele societății”. Nici nu e nevoie să o atingă neapărat, poate doar să o sperie, adaugă Budeanu. În felul acesta, „frica se instalează” în femeie. „În secunda doi și amețitele celelalte iau aminte. Tu o faci pentru binele comunității, tu așa trebuie să gândești. Tu nu o altoiești pe ea. Tu o altoiești pe ea puțin așa… te faci că-ți scapă, înțelegi? Nu trebuie să o atingi neapărat. Că tu dacă te duci spre ea așa, ea oricum se ferește. Tu oricum ai vrut, intenția a existat, frica se instalează. Dar se instalează la toate alelalte. Tu faci un bine comunității. Bam, tu devii eroul găștii, la ceilalți fătălăi; ești șmecherul șmecherilor”.

După declarațiile Danei Budeanu, Centrul Filia și alte câteva zeci de persoane au depus plângere penală la Poliție împotriva creatoarei de modă.

La trei luni distanță de acel moment, în iunie 2020, procurorii au declarat pentru „Libertatea” că nu există nici un suspect în dosar. „Acest caz vizează fapte care incită publicul la ură și discriminare împotriva femeilor (art. 369 din Codul Penal)”, a precizat Centrul Filia.