La începutul acestui an, Codruța Filip a divorțat oficial de Valentin Sanfira, după ce relația lor se terminase la finalul anului 2025, chiar în preajma Crăciunului, după cum a afirmat vedeta.

Întoarsă de la „Desafio: Aventura”, emisiune de la PRO TV în care a participat în calitate de concurentă, Codruța Filip s-a despărțit de Valentin Sanfira, însă niciunul dintre ei nu a dezvăluit motivul real al divorțului.

Lunile au trecut, Valentin Sanfira a fost surprins în vacanță alături de o tânără, în timp ce artista nu s-a afișat alături de niciun alt bărbat. Recent, într-un interviu acordat în Click, Codruța Filip a precizat că lângă ea în prezent se află mulți oameni frumoși, care o iubesc.

„Sufletul meu este foarte bine, să știi. Este foarte bine! Da, este vindecat, pentru că nu are de ce să fie supărat. Oameni frumoși am lângă mine, de iubire am parte din toate părțile, sunt bine. Foarte bine”, a afirmat cântăreața pentru sursa citată.

Întrebată dacă are pe cineva în prezent sau dacă este pregătită să iubească din nou, Codruța Filip a spus că aceste lucruri depind de Dumnezeu: „Nu cred că depinde de mine asta. Toate depind de Dumnezeu și de ceea ce ne oferă El și când ne oferă. Nu impun bariere, nu impun limite. Dacă o să fie, o să fie. Dacă nu, sunt foarte bine așa cum sunt. Mă bucur de prezent!”.

Și, pentru că în ultimele luni s-a ocupat foarte mult de cariera ei, artista a dezvăluit că nu a mai avut timp să iasă în oraș cu prietenele sale, dar că a găsit o metodă să își bucure o apropiată.

„Unele dintre prietenele mele chiar s-au supărat pe mine pentru că n-am mai reușit să-mi fac timp absolut deloc, nici măcar pentru o cafea. Am fost foarte, foarte prinsă. De câteva luni bune am intrat în priză. Dar să știi că este un lucru foarte bun. Mie îmi place foarte mult să muncesc, îmi place ceea ce fac, iubesc muzica.