De Daria Maria Diaconu,

Marie Fredriksson a murit la vârsta de 61 de ani. Aceasta suferea de cancer.

Marie Fredriksson, solista Roxette, avea cancer la creier

„Cu profundă tristeţe vă anunţăm că una dintre cele mai mari şi mai iubite artiste s-a dus. Marie Fredriksson a murit în dimineaţa zilei de 9 decembrie din cauza problemelor mai vechi de sănătate pe care le avea“, a transmis managera cântăreţei, Marie Dimberg, potrivit presei suedeze. În urmă cu 16 ani, Marie Fredriksson a suferit o operaţie pe creier din cauza unui cancer agresiv.

În anul 2002, după ce a leșinat acasă, medicii au descoperit că artista avea o tumoare pe creier.

Per Gessle, colegul ei din trupa Roxette, a transmis un mesaj prin care îşi exprimă durere: „Transmit toată dragostea mea ţie şi familiei tale. Nimic nu va mai fi la fel fără tine!“.

Marie Fredriksson a fondat formația Roxette, împreună cu Per Gessle, în anul 1986. celebra trupă s-a bucurat de mare succes în anii ’90.

Marie Fredriksson a avut și o carieră solo. În albumul său solo, „The Change“, lansat în 2004, artista a cântat despre experienţa prin care a trecut cu boala.

În anul 1991, l-a întâlnit pe cel care avea să îi devină soț, Mikael Bolyos, cu care s-a căsătorit în anul 1994.

Printre hiturile trupei Roxette s-au numărat melodii precum It Must Have Been Love, Listen To Your Heart, Spending My Time și multe altele.

FOTO: Hepta