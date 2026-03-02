Unele magazine funcționează doar cu angajați voluntari

Escaladarea conflictului a forțat Grupul Chalhoub să ia măsuri drastice. După închiderea completă a rețelei din Bahrain, operatorul a redus la minimum prezența în restul regiunii. În locații-cheie din Emirate și Arabia Saudită, magazinele de lux mai funcționează doar datorită angajaților voluntari, semnalând o paralizie aproape totală a retailului premium.

„Operăm cu o echipă restrânsă, formată din membri care s-au oferit voluntari şi se simt confortabil să vină la magazin”, a declarat Lynn al Khatib, vicepreşedinte de comunicare al grupului.

Proprietarul Gucci, Kering, a anunţat închiderea temporară a magazinelor din EAU, Kuweit, Bahrain şi Qatar şi suspendarea călătoriilor de business către regiune.

Cei mai mari jucători din industria de lux au înregistrat pierderi masive la începutul săptămânii, după ce conflictul a pus în pericol cel mai dinamic motor de creștere al sectorului.

În contextul în care cererea pentru accesorii de lux a stagnat la nivel mondial, pierderea ritmului accelerat din regiunea Golfului – evidențiată anterior de Bain & Company – a provocat o scădere de până la 6,5% pentru grupurile de profil.

Piața comerțului, estimată la 5-6 miliarde de dolari

Dacă ostilitățile se prelungesc, interesul vizitatorilor internaționali riscă să dispară complet, transformând destinația de top într-o zonă de risc major.

„Dacă presupunem că piaţa comerţului cu amănuntul realizat în zonele de călătorie valorează 5–6 miliarde de dolari şi se închide timp de o lună, vorbim de sute de milioane de dolari în pericol”, a spus Victor Dijon, partener senior la Kearney.

Regiunea care promitea o „creștere semnificativă” pentru LVMH a devenit peste noapte un teatru de operațiuni. Proiecte ambițioase, precum lansarea primului brand de beauty saudit de către Sephora sau evenimentele exclusiviste de la Marsa Al Arab, sunt acum umbrite de incertitudine.

Dacă rutele aeriene rămân închise, fluxul de capital dinspre Orient spre capitalele modei europene va seca, punând în pericol prognozele financiare pentru restul anului 2026.

Explozii puternice s-au auzit luni în orașe importante din Orientul Mijlociu, precum Dubai, Doha și Manama, în timp ce regimul de la Teheran a început a treia zi de atacuri împotriva vecinilor săi din Golf, ca răspuns la raidurile aeriene americano-israeliene, relatează AFP. Trei avioane americane de război s-au prăbușit în Kuwait, fiind doborâte din greșeală.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE