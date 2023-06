La 9 luni de la decesul lui Alexandru Arșinel, Cristian, fiul actorului, a anunțat că mama lui, Marilena, a murit. Pe una dintre rețelele de socializare, el a postat un mesaj în care dă vestea tristă.

„Scumpa mea mamă, ieri ți-ai luat rămas bun de la noi, de la această lume în care ai fost un înger și ai plecat într-o lume cu siguranță mai bună, fără suferință și fără durere. Sunt sigur că acolo sus te așteaptă tata și împreună cu el veți redeveni familia de odinioară. Nu îmi iau la revedere de la tine deoarece vei exista în inima mea pentru totdeauna și undeva, cândva și cumva ne vom revedea și mă vei striga din nou Cristiane. Te iubesc mama!”.

În anul 2016, Marilena Arșinel a rămas imobilizată în scaun cu rotile, în urma unui accident nefericit. După decesul actorului, starea de sănătate a acesteia s-a degradat considerabil. La sfârșitul lunii ianuarie, Marilena a ajuns în spital, fiind diagnosticată cu pneumonie. Femeia a avut nevoie de tratament și a rămas sub supravegherea medicilor. În urmă cu aproximativ o lună, Cristian declara că mama lui este internată într-un azil, unde primește cele mai bune îngrijiri.

„Mama nu-i prea bine. Nu, nu mai e acasă. Acolo (n.r. la azil) e îngrijită așa cum trebuie”, spunea Cristian Arșinel, potrivit Cancan.ro.

Povestea de dragoste dintre Alexandru Arșinel și soția lui, Marilena

Alexandru Arșinel s-a căsătorit cu Marilena în vara lui 1968, dar pe verighetele celor doi este trecută data când s-au cunoscut, 1966. Despre soţie şi familie, maestrul a vorbit rar. Alexandru Arşinel a povestit, în cartea lui, „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, lansată în 2012, despre povestea lor de dragoste.

Şi-a cunoscut soţia în 1966, la ştrandul Tineretului, iar doi ani mai târziu au mers la Starea Civilă ca să se căsătorească. Nu mai puteau sta departe unul de celălalt.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a scris Alexandru Arșinel. După ce s-au căsătorit, au locuit o vreme într-o cameră, fost loc de „rendez-vous”, cu baia pe hol, la comun. Acolo s-a născut primul lor fiu, Bogdan. „Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, a mai scris Alexandru Arșinel.

Cei doi sunt părinţii a doi băieţi, Bogdan şi Cristian Arşinel, însă nici unul dintre ei nu s-a făcut actor ca tatăl său. Din păcate, soția lui Alexandru Arșinel a trecut în urmă cu câțiva ani printr-un incident care i-a marcat viața. Marilena a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile, după ce tocul pantofilor i s-a blocat în scări și a căzut, lovindu-se la cap.

