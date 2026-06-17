Evenimentul a avut loc în timpul operațiunilor complexe de ridicare la suprafață a ambarcațiunii. În acest moment, alți doi membri ai echipajului sunt în continuare considerați dispăruți.

Epava, ridicată de la o adâncime de 26 de metri

Compania ARAS Salvage a finalizat miercuri, în jurul orei 14:35, prima etapă majoră a operațiunii de ranfluare (ridicare la suprafață) a remorcherului. Ambarcațiunea se afla la o adâncime de 26 de metri, la aproximativ opt kilometri în largul Mării Negre, în zona Portului Midia.

În faza actuală, specialiștii intervin cu pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din interiorul navei, un proces tehnic estimat să dureze până la 12 ore.

Pentru siguranța procedurilor și a anchetei penale aflate în desfășurare, nava rămâne complet securizată, iar apa este extrasă fără a se accesa direct compartimentele interioare.

„În cursul dimineţii, scafandrii ARAS Salvage au identificat, în timpul operaţiunilor de pregătire a remorcherului pentru ridicare, trupul unuia dintre colegii dispăruţi, care a fost ulterior recuperat şi transferat către Portul Midia, cu respectarea procedurilor de siguranţă, dar şi a dispoziţiilor organelor de anchetă. Aceleaşi proceduri rămân aplicabile pe parcursul operaţiunii de ranfluare şi în cazul celorlalţi doi colegi rămaşi dispăruţi, până la această oră”, au transmis reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Dacă condițiile meteorologice vor fi favorabile și cerințele de siguranță vor fi îndeplinite, constructorul estimează că remorcherul Astana va putea fi adus la cheu până la finalul acestei săptămâni.

Filmul filmul tragediei din 18 martie

Tragedia s-a petrecut pe 18 martie, în timp ce remorcherul Astana se afla în misiune de asistență pentru o navă-tanc (petrolier).

Nava-tanc Amades se îndrepta către terminalul Monbuoy, situat la opt kilometri de Portul Midia. Remorcherul Astana se afla în spatele acesteia (în pupa), asigurând manevrele de acostare.

La un moment dat, echipajul de pe Astana a anunțat prin stația radio că motoarele principale s-au oprit brusc, iar nava a rămas fără propulsie.

Pilotul de la bordul petrolierului Amades a efectuat verificări rapide și a observat că remorcherul era deja răsturnat pe o parte, la doar câțiva metri de nava sa. În doar câteva clipe, Astana s-a întors cu chila în sus și s-a scufundat vertical.

Bilanțul tragic și acuzațiile aduse de familiile victimelor

Echipajul remorcherului era format din cinci cetățeni români. Un marinar a fost scos din apă imediat după naufragiu. Din păcate, în ciuda manevrelor prelungite de resuscitare efectuate de medici, acesta a fost declarat decedat.

A doua zi, trupul celui de-al doilea marinar a fost localizat și recuperat de scafandrii Forțelor Navale Române.

Miercuri, 17 iunie, a fost găsit trupul celui de-al al treilea marinar în interiorul structurii navei. Doi marinari sunt căutați în continuare de echipele de salvare.

În paralel cu ancheta oficială a autorităților portuare și a procurorilor, familiile marinarilor dispăruți aduc acuzații grave. Rudele victimelor susțin că remorcherul Astana era o navă destinată exclusiv activităților de asistare ușoară, aprovizionare sau schimburi de tură.

Potrivit acestora, ambarcațiunea nu ar fi fost din punct de vedere tehnic pregătită și dimensionată pentru a efectua manevre complexe de asistență la un tanc petrolier de mari dimensiuni, ipoteză ce urmează a fi analizată de experții navali.