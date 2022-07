„Să vină domnul ministru de finanțe cu propunerea şi vedem. Noi am dat toate cifrele de care dispunem. E propunere pe Codul fiscal şi e la dumnealui, ministrul finanţelor”, a afirmat Marius Budăi.

„Eu nu cred că pensiile militare sunt pensii speciale şi nu cred că vor intra aici. Nu cred că vor intra aici pentru că noi vom discuta cu Comisia (n.r. – Europeană)”, a precizat Marius Budăi.

Ministrul muncii spune că și comisarii europeni au înțeles că pensiile militare din România nu intră în categoria pensiilor speciale.

„A înţeles Comisia şi ştim bine că şi comisarii, parlamentarii europeni au o pensie specială. Au înţeles că pensiile militare nu au cum intra în această categorie. Sunt chestiuni diferite. Vom încheia discuţiile cu Comisia”, a transmis Marius Budăi.

Ministrul muncii a readus în discuție plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii, lucru care nu ar mai exista în PNRR-ul vreunei țări din Uniunea Europeană.

„Am analizat aproape toate PNRR din UE. Am discutat prin ambasade, am analizat legislaţiile naţionale ale statelor din UE şi nu am găsit nicăieri vreo asemenea asumare cu un asemenea procent şi mai ales până în 2070. Sunt lucruri foarte grave. Sunt convins că aceste lucruri nu trebuie să rămână acolo”, a spus Marius Budăi.

