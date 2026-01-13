Insignele alb-negru au fost purtate ca reacție la uciderea lui Renee Nicole Good, împușcată mortal pe 7 ianuarie, la Minneapolis, de un ofițer al serviciului american de imigrație și vamă (ICE).

Un alt caz invocat a fost cel al lui Porter, un bărbat din Los Angeles, ucis în ajunul Anului Nou de un agent ICE aflat în afara serviciului.

Mark Ruffalo a declarat pentru USA Today că gestul său este dedicat lui Renee Nicole Good, apoi l-a criticat dur pe președintele Donald Trump, acuzându-l că ignoră dreptul internațional și că își impune propria moralitate.

„Suntem în mijlocul unui război cu Venezuela, pe care am invadat-o ilegal. El spune lumii că dreptul internațional nu contează pentru el. Singurul lucru care contează pentru el este propria moralitate, dar tipul este un infractor condamnat; un violator condamnat”, a declarat Mark Ruffalo.

„E un pedofil. Este cel mai rău om! Dacă ne bazăm pe moralitatea acestui tip pentru cea mai puternică țară din lume, atunci suntem cu toții în mare bucluc”, a continuat Mark Ruffalo.

Actorul, regizorul și producătorul american în vârstă de 58 de ani a adăugat că oamenii din Statele Unite sunt speriați și terorizați și că situația actuală nu reflectă valorile Americii pe care o iubește.

Nici Wanda Sykes nu a evitat mesajele politice înainte de ceremonie. Ea a afirmat pentru Variety că este necesar ca oamenii să își exprime opiniile și să se opună unui guvern pe care l-a descris drept corupt, adăugând că este îngrozitor modul în care sunt tratați cetățenii.

Protestul de pe covorul roșu vine pe fondul a aproximativ 1.000 de acțiuni organizate la nivel național în cadrul mișcării „ICE Out For Good”, inițiată de Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU).

Potrivit unui comunicat al organizației, protestele pașnice și priveghiurile au deschis un weekend de acțiune dedicat comemorării victimelor ICE, cererii de responsabilitate și evidențierii costului uman al politicilor actualei administrații.

Mesajul central al evenimentelor a fost îndemnul de a rămâne solidari și „buni unii cu alții” în fața acestor tragedii.

Alte vedete au abordat, de asemenea, contextul tensionat al vremurilor. Amy Poehler a vorbit despre starea „brutală” a lumii, fără a menționa direct ICE, iar Natasha Lyonne a spus că este recunoscătoare pentru libertatea de exprimare, descriind perioada actuală drept „nebunească”.

La rândul ei, actrița Jean Smart a remarcat contrastul ciudat dintre celebrarea filmului și televiziunii și realitatea unei lumi marcate de tulburări și incertitudine.

