Importanța NATO pentru SUA, din perspectiva lui Mark Rutte

Mark Rutte a explicat că pentru a apăra Statele Unite, sunt necesare trei elemente cheie: o Arctică sigură, un Atlantic sigur și o Europă sigură. El a argumentat că Rusia se reconstituie într-un ritm rapid, reprezentând o potențială amenințare pentru SUA.

„Dacă Arctica, dacă Oceanul Atlantic, dacă Europa nu sunt sigure, SUA are o mare problemă”, a declarat Rutte pentru New York Times.

Relația dintre Rutte cu președintele Trump

Discutând despre relația dintre Mark Rutte și președintele SUA Donald Trump, Rutte a recunoscut criticile acestuia față de contribuțiile europene la NATO. El a fost de acord că europenii nu contribuiau suficient în trecut, dar a subliniat progresele recente.

„Președintele Trump merită toate laudele, pentru că fără leadershipul său, fără realegerea sa în funcția de președinte al Statelor Unite, fără cele 2% din acest an și cele 5% din 2035, nu am fi reușit niciodată să ajungem la un acord în această privință”, a mai declarat Mark Rutte în cadrul interviului pentru New York Times.

Criticile privind abordarea lui Rutte

Interacțiunile lui Rutte cu Trump au fost criticate ca fiind „servilism” și „o umilire orchestrată”. Rutte a respins aceste critici, afirmând că își face treaba de a menține unitatea NATO.

„Am fost prim-ministru al Țărilor de Jos timp de 14 ani, așa că știu ce înseamnă critica, dar nu-mi pasă. În final, trebuie să-mi fac treaba. Trebuie să mențin unitatea NATO”, a mai declarat Rutte.

Negocierile de pace în Ucraina

Referitor la situația din Ucraina, Rutte a recunoscut divergențele de opinie între NATO și SUA privind disponibilitatea lui Putin de a negocia. El a subliniat importanța dialogului direct între președinții SUA și Rusiei.

„Cu riscul de a-l lăuda din nou pe președintele Trump: el este cel care a ieșit din impasul cu Putin. Când a devenit președinte în ianuarie, a inițiat aceste discuții cu Putin și a fost singurul care a reușit să facă acest lucru”, a spus Mark Rutte.

Rutte a evidențiat creșterea contribuției europene la sprijinul militar pentru Ucraina. El a afirmat că europenii au strâns 35 de miliarde de dolari în acest an, o sumă mai mare decât în anul precedent.

„Vestea bună este că europenii au strâns în acest an 35 de miliarde de dolari în ajutor militar pentru Ucraina, o sumă mai mare decât cea de anul trecut”, a mai spus Rutte.

Perspectiva asupra rolului SUA

Rutte a susținut că este logic și corect ca SUA să ceară europenilor să preia o parte mai mare din povara sprijinului acordat Ucrainei. El a respins ideea că SUA s-ar fi retras complet.

„Administrația americană împărtășește în totalitate opinia europenilor că acest război din Ucraina este crucial pentru apărarea teritoriului NATO în viitor și că trebuie să ne asigurăm că Ucraina se află în cea mai puternică poziție posibilă pentru a împiedica rușii să cucerească mai mult teritoriu”, a mai explicat secretarul NATO.

Cine este Mark Rutte?

Mark Rutte este un politician olandez, care din octombrie 2024 ocupă funcția de secretar general al NATO. Înainte de această numire, Rutte a fost cel mai longeviv prim-ministru al Țărilor de Jos, conducând guvernul olandez din 2010 până în 2024.

Rutte a studiat istoria la Universitatea din Leiden și a lucrat în sectorul privat, inclusiv ca manager la Unilever, înainte de a intra în politică.

A fost liderul Partidului Popular pentru Libertate și Democrație (VVD), cu doctrină liberală, între 2006 și 2023. În timpul mandatelor sale ca premier, a condus coaliții cu partide de diverse orientări, de la liberali și social-democrați la conservatori și chiar partide de extremă dreapta.