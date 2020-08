Marko Bela, interviu în presa de la Budapesta: Transilvania nu poate să revină Ungariei, deoarece românii sunt în majoritate de mult timp

“Transilvania nu poate să revină Ungariei, deoarece românii sunt în majoritate de mult timp, iar astăzi aici locuiesc douăzeci și ceva la sută maghiari și șaptezeci și ceva la sută români. Situația este complicată și de faptul că cei douăzeci și ceva la sută nu au o distribuție omogenă, deoarece în estul Transilvaniei, în partea mai îndepărtată de granița ungară, în cele două județe din Secuime se concentrează populația maghiară, acolo suntem prezenți în procent de șaptezeci-optzeci la sută, în altă parte suntem minoritari sau chiar o diasporă.

Toate acestea în sine fac inutilă această amărăciune continuă despre apartenența Transilvaniei. Desigur, este un alt subiect faptul că ceea ce este acum este rău, iar pentru Transilvania ar trebui creat un statut administrativ specific. Pentru acest statut ar trebui să se lupte”, afirmă Marko Bela (68 de ani), potrivit traducerii publicate de G4media după interviul luat de 24.hu, cel mai popular site de știri din Ungaria.

Ca și copil, noi, în Secuime, unde abia am întâlnit români și, desigur, nu prea cunoșteam nici istoria, am sperat că odată Transilvania va reveni din nou Ungariei. Marko Bela, fost președinte UDMR

În lungul interviu acordat site-ului din Ungaria, Marko nu ezită să rostească un adevărat omagiu culturii bizantine, una privită de multe ori cu superioritate de cea vestică.

“Este o gravă greșeală, și noi, maghiarii, am comis-o foarte des de-a lungul istoriei noastre, plătind întotdeauna un preț ridicat din această cauză, pentru că am calificat disprețuitor ca fiind balcanice națiunile la sud și est de noi și pentru că am privit lumea lor ca pe una dezordonată, confuză și funcționând într-un haos. Mi-e teamă că ne-am declarat diferiți pentru a ne disimula în general slăbiciunea. (…) Deci, după părerea mea, să acceptăm următoarele: cultura bizantină este la fel de rafinată precum cea occidentală, doar că are o altă logică”, spune acesta.

Și astăzi auzim ceva de genul poftiți și comparați satele maghiare din Transilvania cu cele române, urlă diferența. În regulă, să le comparăm, chiar există diferențe, dar după, să le comparăm cu satele săsești din România și realizăm că totul este relativ. Marko Bela, fost președinte UDMR

Scade influența ungară la Bruxelles și crește cea românească

Fostul vicepremier și președinte al UDMR se declară îngrijorat din cauza conflictele dintre guvernul lui Orban Viktor (foto) și Bruxelles. Asta în timp ce influența Bucureștiului la Bruxelles ar fi în creștere.

foto: Hepta

“Mă îngrijorează mai degrabă faptul că relația dintre guvernul român și cel maghiar s-a restrâns la minimum. Și mă îngrijorează și faptul că în timp ce influența guvernului român crește la Bruxelles, scade influența conducerii ungare aflate într-o continuă luptă cu Uniunea”, susține acesta.

În treizeci de ani s-a schimbat UDMR. Și eu m-am schimbat, s-a schimbat și FIDESZ, și Orbán Viktor. Ei poate mult mai mult decât noi.

foto: Hepta

