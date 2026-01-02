În noaptea de Revelion, în Crans-Montana, Elveția, un incendiu devastator a cuprins barul „Le Constellation”, punând în pericol viața a aproximativ 200 de persoane, printre care se aflau și numeroși minori cu vârste între 15 și 20 de ani. Tragedia a fost declanșată de o scânteie de la o artificiile montate pe o sticlă de șampanie.

Nathan și Axel, doi tineri elvețieni de 19 ani, se aflau în subsolul barului când a izbucnit incendiul. Nathan a povestit momentele de dinaintea tragediei: „Am văzut chelnerițele servind sticle de șampanie cu artificii aprinse. Cineva, aflat pe umerii unei alte persoane, a ridicat sticlele atât de sus încât artificiile au atins tavanul, care a luat foc imediat”.

Axel a descris cum „totul s-a întâmplat foarte repede. Când flăcările au început să se răspândească rapid, totul s-a transformat într-un haos”.

Potrivit lui Axel, „toți voiau să iasă afară, dar era blocaj pe scările de evacuare”. El a încercat să se ascundă în spatele unui mese pentru a se proteja de foc.

În cele din urmă, Nathan și Axel au reușit să scape printr-un geam pe care l-au spart cu ajutorul unei mese. „Am pierdut tot ce aveam cu mine, pantofii, haina, dar asta nu contează. Sunt în viață și ne rugăm pentru cei care au rămas acolo”, a declarat Axel.

Emma și Albane, două tinere franceze, au relatat și ele, pentru BFMTV, scenele de coșmar din bar: „Era panică absolută, toată lumea țipa”. O altă martoră, Victoria, a descris cum „flăcările s-au răspândit extrem de rapid”.

Printre victime, 40 de morți și 115 răniți, mulți în stare gravă, s-ar afla și o chelneriță, însă autoritățile nu au confirmat oficial acest lucru încă.

Léandre, un salvator din Crans-Montana, a fost printre primii care au ajuns la locul incendiului. „Am încercat să scoatem afară oamenii care erau conștienți. Totul s-a întâmplat foarte rapid, flăcările s-au răspândit în câteva secunde. Oamenii au ars de vii. A fost greu să ajuți”.

Rayan Guiren, un tânăr de 18 ani din Londra, a descris cum „mulți părinți își căutau copiii”.

