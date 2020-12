„Am sunat la spital şi le-am spus: «Aş vrea să fiu vaccinat, faceţi vaccinuri, nu? Am văzut la ştiri». Mi-au spus că da, apoi m-au luat la întrebări și mi-au spus să vin”, a povestit Martin Kenyon.

„Bineînţeles că nu am găsit unde să-mi parchez maşina, aşa că am întârziat. În sfârşit, am ajuns. Am intrat, m-au trecut pe listă, apoi am fost să iau un prânz cam neplăcut, m-am întors şi erau pregătiţi pentru mine”, a mai spus bătrânul.

Acesta a mărturisit că nici nu a simțit atunci când i-a fost administrat vaccinul, totul fiind foarte simplu:

„Nu a durut deloc. Nu am ştiut că acul a intrat până când nu l-a scos. Nu am simţit nimic”.

Martin Kenyon a mai afirmat că a vrut să se vaccineze ca să scape de teama virusului şi ca să-şi poată îmbrăţişa familia de sărbători:

„Sper că nu o să iau nenorocitul de virus acum. Am nepoate şi vreau să trăiesc mult, ca să mă bucur de ele. Nu are rost să mor tocmai acum, după ce am trăit atât, nu-i aşa? Nu mi-am planificat să mor, în orice caz”.

Foto: Captură CNN

