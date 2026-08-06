Șoferul a reușit să iasă din autoturism și să ajungă singur la mal. Bărbatul era conștient și cooperant și a fost preluat de echipajele de intervenție pentru evaluare medicală.

În urma incidentului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a mobilizat mai multe echipaje și mijloace de intervenție la Barajul Scoreiu.

Au fost trimise două bărci, o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție.

Din primele informații transmise de autorități, autoturismul a ajuns în râul Olt și se află la aproximativ 10 metri de mal.

Mașină căzută în Olt la Barajul Scoreiu. Șoferul s-a salvat singur Sursa foto: ISU Sibiu

Șoferul a reușit să se salveze înainte de intervenția echipajelor.

„Persoana a ajuns singură la mal, este vorba de un bărbat în vârstă de 70 de ani. În aceste momente este evaluat medical, este conştient, cooperant”, a anunțat ISU.