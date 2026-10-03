Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, Codul Rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare.

Starea șoselei stabilește regula

Conform Codului Rutier din România, anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii la o dată fixă.

„Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a face referire la vreo dată calendaristică”, transmite Poliția Română, pe Facebook.

Prin urmare, ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal decisiv este exclusiv starea drumului public.

Astfel, un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă la mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă.

Experții în domeniu recomandă ca, odată ce temperaturile scad pe timpul nopții sub 7-8 grade Celsius și se apropie chiar de 0 grade Celsius, șoferii să meargă la vulcanizare și să monteze anvelopele de iarnă.

Cerințe speciale există însă pentru vehiculele de transport de marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone și cele destinate transportului de persoane, cu mai mult de 9 locuri. În cazul acestora, este obligatorie echiparea roților axelor de tracțiune cu anvelope de iarnă sau montarea echipamentelor antiderapante omologate.

Amenzi usturătoare în 2026: Până la 4.325 de lei și talonul reținut

Conducerea pe drumuri înghețate sau înzăpezite fără anvelope adecvate constituie contravenție și se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni, între 9 și 20 de puncte-amendă.

Odată cu majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă a ajuns la 216,25 lei. În consecință, amenzile aplicate de polițiști variază de la minim 1.946,25 lei (9 puncte n.r.), până la maxim 4.325 lei (20 de puncte n.r.)

Pe lângă amenda usturătoare, polițistul rutier va reține certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberând o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Ce marcaje trebuie să aibă anvelopele ca să fie legale

Pentru a fi conforme cu legislația din România, anvelopele trebuie să fie omologate și să poarte inscripții clare. Potrivit precizărilor Poliției Române, sunt considerate anvelope de iarnă cele marcate cu: „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S” (”Mud & Snow”).

Poliția atrage atenția că simpla denumire comercială sau mențiunea „all season” pe factură nu garantează legalitatea pneului dacă pe flancul acestuia nu se regăsește unul dintre marcajele M+S menționate de lege.

Conform Registrului Auto Român (RAR), termenul „all-season” este folosit de producători și este o denumire comercială, care nu se regăsește în legislația rutieră din România.

Recomandările polițiștilor

Dacă dorești să eviți aglomerația care se creează atunci când mulți șoferi sunt surprinși de primele căderi de lapoviță și ninsoare și dau fuga pentru a-și schimba roțile, ai putea să mergi încă de pe acum pentru a monta roțile de iarnă.

Pentru a evita neplăcerile și riscurile de pe șosele, autoritățile le recomandă șoferilor ca înainte de orice deplasare în sezonul rece să verifice prognoza meteo, starea traseului și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum.

„- Nu neglijați echiparea autovehiculului cu anvelope de iarnă, căci sunt obligatorii pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei;

- Reduceți viteza de deplasare și adaptați-o la condițiile de drum;

- Păstrați o distanță de siguranță ceva mai mare decât în sezonul cald, față de vehiculul din față;

Evitați manevrele bruște, inclusiv în ceea ce privește utilizarea frânei și controlul volanului;

- Verificați să aveți lichid de parbriz pentru temperaturi scăzute și mențineți sitemul de ilumimare în stare bună de funcționare;