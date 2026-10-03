Cristi Manea a plecat fără adidași de la stadion, după meciul România – Polonia. Gestul făcut pentru un adolescent

Cristi Manea nu a făcut parte din lotul României pentru partida cu Polonia și a urmărit meciul din postura de spectator. La final, fundașul a avut parte de o întâlnire neașteptată cu mai mulți tineri care i-au cerut fotografii și autografe, iar unul dintre ei i-a făcut o solicitare mai puțin obișnuită: i-a cerut adidașii.

Cristi Manea nu a fost inclus în lotul României pentru partida disputată cu Polonia, astfel că fotbalistul a urmărit meciul din tribune. La finalul partidei, fundașul a plecat de la stadion, însă nu a trecut neobservat. Mai mulți tineri l-au recunoscut și s-au apropiat de el pentru fotografii și autografe.

Unul dintre fani a avut însă o cerere diferită. Adolescentul l-a întrebat pe Cristi Manea dacă îi poate da chiar adidașii pe care îi purta.

Adolescentul purta aceeași mărime ca fotbalistul

Cristi Manea a intrat în joc și l-a întrebat pe tânăr ce număr poartă la încălțăminte. Răspunsul a făcut ca solicitarea să poată fi îndeplinită: adolescentul purta mărimea 42, la fel ca fundașul.

Irina Manea, soția fotbalistului, a povestit ulterior întâmplarea pe rețelele de socializare. „Tocmai s-a întâmplat cel mai amuzant lucru. Am ieșit de la meci cu dragul meu soț și l-au oprit niște copii să facă poze, iar un băiat l-a întrebat «Manea, nu îmi dai mie adidasii tăi?», iar Cristi a zis «ce număr porți?» și copilul a zis 42, exact cât poartă și Cristi, iar acum a rămas fără adidași. Băiatul s-a bucurat atât de mult”, a spus cunoscuta creatoare de conținut.

Cristi Manea a plecat spre casă fără adidași

După ce i-a oferit încălțămintea, Cristi Manea a rămas efectiv fără adidași. Irina Manea a filmat momentul și a publicat imaginile în mediul online. În filmare, fotbalistul poate fi văzut în timp ce se îndreaptă spre casă fără încălțămintea pe care o purta atunci când a plecat de la stadion.

Pentru adolescent, întâlnirea s-a transformat astfel într-o amintire aparte. Pe lângă fotografiile și autografele primite, acesta a plecat acasă și cu o pereche de adidași purtați de fotbalist.