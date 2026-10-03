Plajele lărgite din Mamaia se reduc: 40 de metri de nisip au intrat la apă în 6 ani, milioanele de euro investite se duc pe apa sâmbetei

În Mamaia, plajele extinse cu peste 100 de metri în urmă cu șase ani se confruntă cu o eroziune accelerată, marea recucerind deja până la 40 de metri din nisip, potrivit Digi 24.

Astfel, după lucrările de înnisipare, plaja din centrul stațiunii Mamaia măsoară acum doar 160 de metri, față de 200 inițiali.

Specialiștii explică faptul că acest proces era de așteptat. „Pe anumite sectoare este posibil ca ele să pară că sunt exagerate. Nu este nimic exagerat pentru că sunt 50 de ani durată de viață și întâmpinăm deja niște efecte care inevitabil se vor produce”, a declarat Nicușor Buzgaru, director tehnic ABADL (Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL).

Fenomenul este cauzat de valurile puternice care trag nisipul spre larg, dar și de designul inițial al plajei, gândit să permită o eroziune naturală graduală.

În contrast, în alte zone ale litoralului, proiectele de lărgire a plajelor au avut rezultate pozitive.

„Plaja în 2015 a avut în medie 100 de metri liniari. Acum, pe zonele dinspre nord, ea s-a mărit”, declară Stelian Hagi, director ABADL.

În plus, unele sectoare din orașul Constanța sunt chiar mai late cu 20 de metri față de măsurătorile inițiale.