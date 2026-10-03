Dănuţ Buhăescu, primarul PSD din Uricani, a murit. Se afla la cel de-al șaselea mandat

Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani, a murit la vârsta de 60 de ani. Edilul se afla la al șaselea mandat consecutiv și conducea administrația locală din 2004. După aflarea veștii, colegi, reprezentanți ai administrației locale și partide politice au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

Dănuț Buhăescu a murit la 60 de ani

Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani, a murit la vârsta de 60 de ani. Edilul se afla la al șaselea mandat consecutiv, după ce a câștigat ultimele alegeri locale cu aproape 80% dintre voturile exprimate. Buhăescu era primar al orașului Uricani din anul 2004 și deținea și funcția de președinte al filialei locale a PSD.

Potrivit presei locale, primarul era bolnav de ceva vreme, însă nu și-a întrerupt activitatea.

Natalia Intotero: „Astăzi îmi este greu să vorbesc despre Dănuț Buhăescu la trecut”

Deputata Natalia Intotero a transmis, sâmbătă, pe Facebook, un mesaj de condoleanțe

„Sunt momente în viață în care cuvintele devin prea sărace pentru durerea pe care o simțim. Astăzi îmi este greu să vorbesc despre Dănuț Buhăescu la trecut.

Plecarea ta, dragă Dănuț, lasă în urmă multă tristețe și un gol greu de umplut. Am pierdut nu doar un coleg primar, ci un om drag, un prieten și un camarad alături de care am împărtășit ani de muncă, griji, speranțe și dorința de a face bine comunităților noastre.

Ai fost un om care și-a iubit familia mai presus de toate - un tată iubitor și un soț exemplar. Iar pentru Uricani ai fost un primar devotat, un om care și-a pus sufletul, energia și anii din viață în slujba orașului și a oamenilor săi. Ai fost mereu aproape de oameni, le-ai cunoscut problemele, bucuriile și necazurile și ai luptat pentru comunitatea ta cu toată puterea. Uricaniul poartă și va purta amprenta muncii tale.

Pentru mine, însă, dincolo de funcții și responsabilități, va rămâne omul Dănuț Buhăescu. Colegul cu care am stat de vorbă de atâtea ori, omul cu care am împărtășit greutățile acestei meserii și prietenul pe care mi-aș fi dorit să-l mai am alături mulți ani. Astăzi drumurile noastre se despart mult prea devreme. Transmit familiei tale întreaga mea compasiune și puterea de a trece prin această durere nemărginită. Adriana, Dumnezeu să vă mângâie sufletele! Drum lin spre lumină, dragă Dănuț! Dumnezeu să te odihnească în pace!

Rămas-bun, coleg și prieten. Vei rămâne în amintirea noastră și în inimile oamenilor care te-au cunoscut și te-au prețuit”, a scris Natalia Intotero, sâmbătă, pe Facebook.

Asociația Orașelor din România: „Pierderea sa este una grea”

Un mesaj de condoleanțe a fost transmis și de Asociația Orașelor din România.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii în neființă a domnului Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani. Aflat la al șaselea mandat, domnul primar a condus orașul Uricani din 2004, dedicându-și anii slujirii comunității sale (...) Pierderea sa este una grea, nu doar pentru Uricani, ci și pentru întreaga comunitate a administrației locale. Asociația Orașelor din România transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților, colegilor din administrația locală și locuitorilor orașului Uricani”, a transmis organizația.

Mesaje de condoleanțe din partea primarilor și a PNL Hunedoara

Mesaje similare au fost transmise de primari din județul Hunedoara, de persoane care l-au cunoscut și au lucrat cu Dănuț Buhăescu, de conducerea Consiliului Județean Hunedoara, dar și de echipa PNL Hunedoara.

„Cu adâncă durere și profund regret am aflat despre plecarea prematură dintre noi a primarului orașului Uricani, DĂNUȚ BUHĂESCU. Dănuț Buhăescu a fost mai mult decât un coleg de administrație, a fost un prieten drag, un om de o bunătate rară și un colaborator de excepție pe care te puteai baza în orice moment. Vestea plecării sale ne lasă pe toți înmărmuriți și cu un gol imens în suflet. Dănuț Buhăescu și-a dedicat întreaga energie și activitate comunității din Uricani și dezvoltării Văii Jiului. A fost un lider dedicat, un om care a iubit sincer locurile și oamenii pe care i-a reprezentat. A lăsat în urma sa proiecte durabile și o amprentă de neșters în administrația publică din județul Hunedoara.

În aceste momente de grea încercare, transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, tuturor celor dragi și întregii comunități din Uricani care l-a prețuit și l-a respectat. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace!”, a scris președintele CJ Hunedoara.

„PNL Hunedoara își exprimă regretul pentru trecerea în neființă a lui Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani. Timp de peste două decenii, a condus orașul și a fost parte din viața comunității. Anii dedicați oamenilor din Uricani merită respectul și recunoștința noastră.

Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Le suntem alături în aceste momente grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, este mesajul PNL Hunedoara.

Dănuț Buhăescu, primar al Uricaniului din 2004

Dănuț Buhăescu a condus orașul Uricani din anul 2004 și se afla la al șaselea mandat consecutiv. La cele mai recente alegeri locale, el a câștigat funcția de primar cu aproape 80% dintre voturile exprimate.