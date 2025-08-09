Verificările au fost făcute asupra unei autoutilitare care transporta două autoturisme. Vehiculul era condus de un cetățean belarus și se afla în incinta unui operator portuar.

Unul dintre autoturismele transportate a fost identificat ca fiind căutat pentru confiscare de către autoritățile din Polonia.

Mașina în cauză, care a ajuns la Constanța, urma să fie dusă în Turcia pe o navă tip RO-RO, un mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional.

După descoperire, vehiculul a fost oprit la sediul Poliţiei de frontieră Constanța pentru continuarea cercetărilor.

„Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun”, anunță Poliţia de frontieră din Constanța.

Autoritățile române continuă investigațiile pentru a clarifica circumstanțele în care vehiculul a ajuns în posesia cetățeanului belarus și traseul său până în portul Constanța.

