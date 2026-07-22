Europa a devenit motorul creșterii

Datele Benchmark Mineral Intelligence arată că în iunie 2026 au fost vândute global 2 milioane de vehicule electrice, categorie care include atât mașinile full electrice, cât și plug-in hybrid. Pe primele șase luni, totalul a ajuns la 9,6 milioane de unități.

George Whitcombe, Senior EV Analyst la Benchmark Mineral Intelligence, spune că „Europe remains the main engine of growth”, după o nouă lună record pentru vânzările de vehicule electrice.

Explicația este simplă: subvenții în unele piețe, prețuri mari la combustibil, presiune legislativă și tot mai multe modele electrice mici sau accesibile. În Europa, vânzările de EV-uri au crescut cu 31% în iunie și au ajuns la aproximativ 530.000 de unități, un record pentru luna iunie.

China scade acasă, dar exportă tot mai mult

Partea interesantă este că cea mai mare piață auto electrică din lume nu mai crește la fel ca înainte. În China, vânzările de mașini electrice au scăzut cu 11% în iunie față de anul trecut, la aproximativ 1 milion de unități. Pe primele șase luni, piața chineză este în scădere cu 14%.

Dar asta nu înseamnă că producătorii chinezi au încetinit. Dimpotrivă. Benchmark notează că exporturile chineze de vehicule electrificate au atins un nou record lunar, de aproape 500.000 de unități. Whitcombe explică direct: producătorii chinezi „continue to accelerate their EV export pivot”, în timp ce piața internă rămâne mai slabă. Cu alte cuvinte, China vinde mai greu acasă, dar împinge mai puternic în afară. Iar Europa este una dintre țintele principale.

Aproape 1500 de mașini electrice înmatriculate în România, în iunie 2026

În România, datele ACAROM arată o revenire clară în iunie. Înmatriculările totale de autoturisme noi au crescut cu 51,9% față de iunie 2025, până la 16.120 de unități.

La electrice, diferența se vede și mai clar. În primele cinci luni din 2026, România avea 4.026 de mașini full electrice înmatriculate. După șase luni, totalul a urcat la 5.522 de unități. Asta înseamnă că doar în iunie au fost înmatriculate 1.496 de electrice.

Comparația este importantă: media primelor cinci luni era de aproximativ 805 electrice pe lună. Iunie a fost aproape dublu față de această medie. Pe primele șase luni, electricele sunt în creștere cu 72,5% în România. Hibridele au crescut cu 17,5%, în timp ce benzina a scăzut cu 24,9%, iar motorina cu 35,7%.

De ce cresc electricele în popularitate

Creșterea nu vine dintr-un singur motiv. În Europa, combustibilul scump și legislația împing clienții spre electrice. În România, creșterea vine și din faptul că oferta s-a schimbat mult.

Nu mai vorbim doar despre modele scumpe. Au apărut mai multe electrice accesibile, chinezii sunt mult mai vizibili, iar BYD a intrat în top 10 mărci auto noi din România pe primele șase luni, cu 2.140 de unități.

În același timp, hibridele și plug-in hybrid-urile au devenit o soluție de tranziție pentru cei care nu sunt încă pregătiți pentru o electrică pură. Asta explică de ce segmentul „electrificat” crește, chiar dacă România rămâne o piață sensibilă la preț.

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