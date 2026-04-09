Ce pregătește Guvernul

Piața mașinilor second-hand aduse din străinătate ar putea intra într-o nouă etapă. Potrivit informațiilor publicate în presa economică și auto, executivul pregătește un set de măsuri care vizează atât vechimea și norma de poluare a mașinilor importate, cât și numărul de autoturisme pe care o persoană fizică le poate aduce într-un an.

Concret, proiectul aflat în discuție prevede interzicerea importului pentru mașinile sub Euro 3, adică non-Euro, Euro 1 și Euro 2. În paralel, ar urma să fie introdusă și o limită de două mașini pe an pentru fiecare persoană fizică.

Ce înseamnă, de fapt, mașini sub Euro 3

Mașinile sub Euro 3 ar putea fi interzise și importurile, limitate la două autoturisme/an pentru persoane fizice

Deși măsura nu este formulată direct în funcție de vechime, în practică, ea lovește exact în cele mai vechi autoturisme care încă intră în România din piețele vest-europene. În general, mașinile sub Euro 3 sunt modele produse înainte de începutul anilor 2000, ceea ce înseamnă că multe dintre ele au astăzi peste 20 sau chiar 25 de ani.

Asta explică de ce subiectul este important. România are deja unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto din Uniunea Europeană, iar o parte importantă din acest fenomen vine tocmai din importul constant de mașini vechi și ieftine.

De ce apare limita de două mașini pe an

A doua măsură, cea privind plafonul de două autoturisme pe an pentru persoanele fizice, are o miză diferită. Ea nu vizează direct poluarea, ci modul în care funcționează o parte din piața de import. În ultimii ani, autoritățile au atras atenția că există numeroase situații în care persoane fizice aduc mai multe mașini anual, deși activitatea seamănă mai degrabă cu una comercială.

Prin această limită, statul încearcă să delimiteze mai clar uzul personal de activitatea de revânzare. Pentru cei care aduc o singură mașină pentru ei sau, eventual, încă una în același an, schimbarea nu ar trebui să aibă un impact major. Pentru cei care importă constant autoturisme pentru a le revinde, efectele ar putea fi mult mai vizibile.

Cum poate fi afectată piața second-hand

Dacă aceste măsuri vor fi adoptate în forma actuală, efectele s-ar putea vedea rapid în piață. Oferta de mașini foarte ieftine și foarte vechi ar putea scădea, iar mașinile mai noi, care respectă standarde de poluare mai bune, ar putea deveni și mai căutate. Într-o astfel de situație, este posibil ca prețurile să urce tocmai în zona unde cererea va rămâne mare. Aceasta este o consecință pe care mai multe publicații auto au sugerat-o deja în analiza proiectului.

În același timp, piața importurilor făcute de persoane fizice s-ar putea restrânge, iar cei care aduceau mai multe mașini anual ar putea fi forțați să își schimbe modelul de activitate.

O măsură care ridică și întrebări

Deși direcția generală este clară, proiectul ridică și întrebări. Una dintre ele ține de compatibilitatea unor astfel de restricții cu regulile pieței europene, mai ales în ceea ce privește libera circulație a bunurilor. Tocmai de aceea, forma finală a măsurilor va conta foarte mult.

Deocamdată, este important de reținut că nu vorbim despre reguli deja intrate în vigoare, ci despre măsuri aflate în pregătire. Dar semnalul transmis de autorități este clar: România încearcă să limiteze intrarea mașinilor foarte vechi și să reducă zona gri a importurilor făcute prin persoane fizice.

Ce urmează

Pentru cumpărătorii obișnuiți, subiectul merită urmărit atent. Dacă proiectul va fi adoptat, piața second-hand din România s-ar putea schimba atât prin oferta disponibilă, cât și prin nivelul prețurilor. Iar pentru cei care aduc mașini din străinătate în mod frecvent, noile reguli ar putea însemna o schimbare majoră de joc.

