Certificatul de inspecție tehnică, obligatoriu la frontieră

Noile reglementări au intrat deja în vigoare la punctele de trecere a frontierei dintre regiunea Odesa și România, inclusiv „Orlivka-Isaccea” și „Reni-Giurgiulești”. Certificatul de inspecție tehnică, eliberat de stații autorizate, atestă că vehiculul respectă toate standardele de siguranță, inclusiv verificări ale sistemului de frânare, iluminatului, anvelopelor și sistemului de evacuare.

Fără acest document, polițiștii de frontieră vor refuza accesul în România. Măsura a fost introdusă pentru a asigura siguranța pe drumurile publice și pentru a se conforma normelor europene în vigoare.

Documentele necesare pentru trecerea frontierei

Pentru a evita neplăcerile, șoferii ucraineni care doresc să intre în România trebuie să fie pregătiți cu toate documentele necesare. Printre acestea se numără:

Pașaport biometric sau viză valabilă;

Documentele vehiculului, inclusiv asigurarea auto;

Certificat de inspecție tehnică valid;

Asigurare medicală cu o acoperire de minimum 30.000 de euro;

Dovada scopului călătoriei, cum ar fi o rezervare hotelieră sau o invitație oficială;

Document de înregistrare militară, obligatoriu pentru bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani;

Procură, dacă vehiculul condus aparține altei persoane.

Restricții la import și alte reglementări

Autoritățile vamale române aplică controale stricte asupra importului de mărfuri. Printre bunurile interzise se numără carnea, produsele lactate, mierea, armele, drogurile, animalele fără permise adecvate și numerar care depășește 10.000 de euro fără declarație vamală.

În plus, pentru cetățenii ucraineni care călătoresc fără viză în România în 2026, este esențial să respecte limitele de ședere în spațiul Schengen – maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Pentru șederi mai lungi legate de muncă sau studii, este necesară obținerea unei vize corespunzătoare înainte de călătorie.

Polițiștii de frontieră pot solicita, de asemenea, dovezi suplimentare, cum ar fi permisele de ședere pentru țara de destinație finală sau alte documente relevante. În cazul nerespectării regulilor, călătorii riscă amenzi și interdicții ulterioare de intrare în spațiul Schengen.

Pentru a evita incidentele la frontieră, șoferii sunt sfătuiți să se asigure că documentele lor sunt în regulă înainte de a porni la drum. Regulile stricte sunt parte dintr-un efort mai amplu de a alinia procesele de trecere a frontierei cu standardele europene.