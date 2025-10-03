Acest lucru este sugerat de proiectul de buget pentru anul viitor, asupra căruia a atras atenția Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Cheltuielile pentru armată și pentru despăgubirile acordate familiilor soldaților morți ar urma, sub presiunea dificultăților economice, să scadă de la 163 miliarde de dolari la 155 miliarde de dolari.

În schimb, cheltuielile pentru securitatea internă ar urma să crească de la 42 la 47 de miliarde de dolari.

Astfel, Vladimir Putin redirecționează în mod evident banii pentru a-și potoli propriii cetățeni, iar acest lucru va face și mai grea viața oamenilor de rând.

Nemulțumirea și furia lor ar urma să fie temperate nu doar cu bastoanele, ci și printr-o propagandă intensificată.

Pentru aceasta, Kremlinul plănuiește să cheltuiască aproape 1,3 miliarde de dolari pe acest proiect, în locul celor 830 de milioane de dolari alocați în acest an.

De asemenea, Rusia plănuiește să majoreze taxele pentru companii și populație, ca să susțină cheltuielile militare, având în vedere că economia lor începe să dea semne de slăbiciune după patru ani de război în Ucraina.

Ministerul de Finanțe a prezentat luni proiectul de buget pentru 2026. Acesta include creșterea TVA de la 20% la 22% și reducerea pragului de scutire pentru firmele mici.

Experții avertizează că populația va suporta costurile acestor măsuri. Rușii se confruntă deja cu o inflație de peste 8% și dobânzi ridicate.

Bugetul reflectă prioritățile Rusiei în contextul actual. Deși cheltuielile militare scad ușor, fondurile totale pentru războiul Rusia-Ucraina și securitate rămân ridicate. Economia civilă pare să fie sacrificată în favoarea efortului de război.

O altă criză fără precedent este deja în Rusia: 40% din rafinării sunt oprite, piața se confruntă cu un deficit major de combustibil.

Drept urmare, producția de benzină și motorină a scăzut: în august cu 6–7%, iar în septembrie cu încă 18–20%.

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, potrivit cotidianului italian La Stampa. Acest lucru ar putea afecta capacitatea Rusiei de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

