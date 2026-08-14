Plantele și tactica „conservă”

Vladimir Putin a implementat o rețea complexă de măsuri de securitate pentru a ascunde locația și mișcările sale, a relatat NYT, bazându-se pe investigații jurnalistice și imagini satelitare.

Nivelul de secretomanie este atât de ridicat încât jurnaliștii analizează detalii precum starea plantelor din birourile lui Putin pentru a determina momentul real al întâlnirilor televizate de Kremlin. Această practică, denumită „conservă” în Rusia, permite ca întâlnirile preînregistrate să fie prezentate ulterior ca fiind actuale.

Birouri identice, pentru confuzie

Investigațiile au dezvăluit că birourile lui Putin din diferite reședințe sunt aproape identice, cu scopul de a păstra incertitudinea privind locația sa reală.

Jurnaliștii au identificat diferențe minore, cum ar fi poziția mânerelor ușilor sau îmbinările pereților, pentru a distinge între ele.

Imaginea publică a lui Putin este o fabricație, o minciună absolută de la început până la sfârșit, a declarat jurnalistul Mihail Rubin.

Tren blindat și stații ascunse

Un alt element al sistemului de siguranță este trenul blindat al președintelui. Deși seamănă cu un tren obișnuit, acesta este echipat cu cabinete prezidențiale, comunicații speciale, sală de fitness și zonă de spa.

Imagini satelitare au arătat existența unor stații feroviare private lângă cel puțin trei reședințe ale lui Putin, inclusiv una la Valdai, care nu apare pe hărțile publice.

Un fost angajat al Serviciului Federal de Protecție al Rusiei susține că Putin preferă trenurile deoarece sunt mai greu de urmărit.

Măsuri sporite după invazia Ucrainei

Securitatea strictă a fost intensificată în timpul pandemiei COVID-19, când oficialii erau obligați să stea în carantină înainte de întâlnirile cu Putin.

După începutul războiului din Ucraina, aceste măsuri au devenit și mai severe, mai ales din cauza atacurilor ucrainene cu drone pe teritoriul rus.

În Moscova, circulă zvonuri că unele cortegii prezidențiale sunt false, menite să distragă atenția de la traseul real al liderului rus. Aceste măsuri nu vizează doar protecția fizică a lui Putin, ci și consolidarea imaginii unui președinte implicat și în control total.

Putin a cultivat de-a lungul anilor imaginea unui lider viril și macho. Pentru a-și proteja potențialele slăbiciuni, el ia măsuri extreme de precauție în privința probelor biologice.

„Își ia toaleta cu el de la începutul mandatului”

Când călătorește, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi la Kremlin. Putin merge cu toaleta portabilă după el pentru că își protejează cu strictețe secretele genetice.

Fosta reporteră BBC Farida Rustamova a confirmat, pe X: „Sursa mea, o veche cunoștință d-ale lui Putin, mi-a spus că practica de a-și lua toaleta în călătoriile în străinătate există de ani întregi, liderul rus făcând acest lucru încă de la începutul mandatului său”.

O altă anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că Vladimir Putin are gărzi de corp care nu numai că asigură protecție nonstop, ci și pregătesc călătoriile președintelui, degustă mâncarea și uneori chiar fac curat.

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