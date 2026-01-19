„Oameni care țipau, plângeau”

Inma călătorea în trenul spre Huelva care a deraiat duminică noaptea în municipiul Adamuz (Córdoba). „A fost oribil, scaune din tren smulse, totul zbura, atâția oameni răniți”, povestește ea, cu vocea tremurândă, în timp ce își amintește „oameni care țipau, plângeau” în momentele de după accident. „Erau ambulanțe, poliție, servicii medicale…”, explică ea.

Împreună cu alți pasageri, unii cu răni minore, a fost evacuată într-un adăpost temporar dintr-un oraș din apropiere. A reușit să o contacteze pe fiica sa, medic, care a asigurat-o că „spitalele din Córdoba sunt supraaglomerate”, așa că cei cu răni superficiale au fost tratați în același adăpost în care au fost duși.

„Era atât de mult sânge”

Unii dintre cei afectați au declarat că „era atât de mult sânge”. „A fost ca o mașină care frânează brusc și nu se oprește”, a spus una dintre pasagere, alături de o alta care credea că are „o coastă ruptă”.

„A fost ca un cutremur, așa s-a simțit, un impact puternic. Când s-a produs deraierea, au căzut valize și alte obiecte peste noi”. Așa a descris scena Salvador Jiménez. El a remarcat că, imediat, personalul trenului a început să folosească ciocane de urgență pentru a sparge geamurile vagoanelor afectate.

„Am fost incredibil de norocoasă, vagonul meu era complet distrus”

Lolei încă nu-i vine să creadă că a scăpat nevătămată din tragedia feroviară. Șocată, povestește că i s-a repartizat vagonul numărul 3 al trenului Alvia care se îndrepta spre Huelva din Madrid, dar s-a mutat în vagonul 5 pentru a fi alături de prietena ei: „Am fost incredibil de norocoasă pentru că al meu era complet distrus”.

Am fost aruncată la câțiva metri, iar când am reușit să mă ridic, toată lumea țipa, era beznă totală.

Apoi, ceilalți pasageri au început să spargă geamurile pentru a ieși din vagon. „Cele două vagoane din față blocau șinele, erau răniți, unii sângerând, cu picioarele rupte…”, spune ea.

Pasagera povestește că au fost situații de haos absolut, cu persoane în vârstă rănite incapabile să iasă singure din vagoane și copii incapabili să-și găsească părinții.

Zgomot, întuneric, țipete, cadavre

Odată coborâți din tren, explică ea, au fost nevoiți să meargă pe întuneric până au ajuns într-o zonă sigură.

Un zgomot, întuneric și țipete. Așa descrie și Montse primele momente de după coliziunea dintre trenul Iryo, care plecase din Málaga spre Madrid, și garnitura Alvia.

„Am fost aruncată în toate direcțiile și m-am lovit la spate”, spune ea. Când a reușit să se ridice, a văzut că una dintre însoțitoarele de bord avea sânge pe față și a auzit copii plângând.

„Am coborât singuri din tren, îngroziți că se va răsturna”

„Am coborât singuri din tren, îngroziți că se va răsturna, pentru că nimeni nu ne-a spus nimic”, explică Montse.

După un timp, au început să apară ofițeri ai Gărzii Civile și le-au arătat unde trebuiau să meargă, pentru că „mai era un tren răsturnat”.

„Am trăit scene desprinse direct dintr-un film de groază”, a spus și Jonathan, care se afla în vagonul numărul 6 al trenului Iryo care plecase din Malaga.

După cum își amintește, vagonul a început să „sară dintr-o parte în alta” și a urmat de un zgomot puternic. Din acel moment, pasagerii au fost cufundați în întuneric și au început să țipe. A scăpat nevătămat, lucru pe care încă nu-l poate crede

Am mers de-a lungul șinelor, fără să ne uităm în stânga, doar în pământ, pentru că poliția ne-a avertizat că sunt cadavre.

