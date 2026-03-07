Românul spune că a lucrat într-un atelier „clandestin și ilegal”

Sorin, cetățean român în vârstă de 39 de ani, este mecanic de profesie, însă în prezent nu mai lucrează în domeniu. Potrivit declarațiilor sale, citate de publicația Ultima Hora, pentru o perioadă a lucrat într-un atelier „clandestin și ilegal” situat în cartierul Foners, din Palma de Mallorca, Spania.

Bărbatul spune că trecea printr-o perioadă dificilă și că, între lunile iunie și septembrie ale anului trecut, a dormit chiar în interiorul atelierului.

Experiența sa în repararea autoturismelor l-a determinat pe proprietarul atelierului, și el de naționalitate română, să îi propună să lucreze împreună. „Eu am avut propriul meu atelier timp de șase ani, dar l-am pierdut din cauza pandemiei. Aveam uneltele și cunoștințele, așa că am început să lucrăm împreună pe procente: el 60%, eu 40%”, explică Sorin.

Promisiunea unui contract care nu a mai venit

Potrivit mecanicului, patronul i-ar fi promis că îl va angaja și că îl va înregistra oficial, însă după trei luni acest lucru nu s-a întâmplat.

Sorin spune că a devenit tot mai nemulțumit și a decis să înceteze colaborarea: „Nu îmi plătea ceea ce stabilisem. Într-o săptămână îmi dădea 50 de euro, în alta 100 de euro și așa mai departe”.

Scule de 6.000 de euro rămase în atelier

Potrivit declarațiilor sale, consemnate în două plângeri depuse atât la Poliția Națională, cât și la Guardia Civil, uneltele sale au rămas în atelier și nu i-au fost returnate.

Bărbatul spune că proprietarul atelierului ar fi intrat între timp în închisoare într-un dosar de violență domestică și că ar fi fost eliberat abia cu câteva zile în urmă.

Din acest motiv, Sorin afirmă că a reiterat reclamația și către SEPRONA, unitatea de protecție a mediului a Gărzii Civile: „Atelierul nu are licență, nu este înregistrat și nu respectă regulile privind reciclarea uleiurilor. Acolo se fac multe reparații complet ilegale. În plus, el nici măcar nu este mecanic certificat”.

„Mi-a spus că va trimite doi albanezi să îmi taie picioarele”

Sorin afirmă că, înainte ca proprietarul să intre în închisoare, cei doi s-au întâlnit într-o discotecă. „I-am cerut lucrurile mele, iar el mi-a spus că va trimite doi albanezi să îmi taie picioarele”, povestește bărbatul.

El susține că persoana respectivă ar fi implicată și în alte plângeri și că este „periculoasă și agresivă”.

Conform plângerii depuse, uneltele lăsate în atelier ar avea o valoare de aproximativ 6.000 de euro și includ echipamente precum un compresor, capre de susținere, un pistol pneumatic, cricuri și alte dispozitive similare.

„Nu am vrut să ajung la conflicte. Vreau să evit problemele. Dar am cerut lucrurile mele de multe ori și văd că el continuă să lucreze cu uneltele mele într-o locație ilegală. Acum a angajat alți mecanici și îi plătește la negru. Nu se poate”, acuză Sorin.

Bărbatul spune că intenționează să depună plângeri și la Inspecția Muncii, precum și la autoritățile responsabile din domeniul industriei. „Voi continua să îl denunț la toate instituțiile necesare. Nu ar trebui să mai deschidă niciodată acel atelier”, a conchis mecanicul român.