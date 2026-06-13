Live text
Acum 52 minute
Trump nu va trimite sume mari de bani Iranului fără garanții
Acum 57 minute
Iran anunță o declarație comună cu Oman privind controlul Strâmtorii Ormuz și noi taxe

Deși președintele Donald Trump a criticat relatările presei de stat din Iran, generând o stare de incertitudine, ministerul iranian de externe sugerează că un cadru de înțelegere este aproape. Semnarea unui memorandum de acord ar urma să declanșeze încă 60 de zile de negocieri tehnice pentru implementare.

00:52 - Acum 52 minute
13-06-2026

Trump nu va trimite sume mari de bani Iranului fără garanții

Congresmanul republican Ryan Zinke a declarat că președintele Donald Trump își dorește semnarea unui acord cu Teheranul, însă a subliniat că Statele Unite nu vor oferi finanțare și nu vor ridica sancțiunile economice fără garanții clare.

Potrivit oficialului american, orice sprijin financiar sau relaxare a măsurilor punitive din partea Washingtonului va fi strict condiționată de conformarea totală și imediată a Iranului cu termenii stabiliți în noul acord de pace.

00:47 - Acum 57 minute
13-06-2026

Iran anunță o declarație comună cu Oman privind controlul Strâmtorii Ormuz și noi taxe

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunțat că Iranul și Omanul vor emite „în curând” o declarație comună referitoare la controlul viitor al Strâmtorii Ormuz. Declarația vine în contextul în care un acord-cadru între SUA și Iran pare aproape de finalizare, proiectul de memorandum prevăzând redeschiderea completă a strâmtorii și ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene.

Araghchi a subliniat că regimul de navigare prin acest punct strategic nu va reveni la situația de dinaintea războiului și că, deși nu se vor percepe taxe de tranzit, vor fi introduse „taxe de servicii” pentru navele care traversează strâmtoarea.

Livetext Război în Iran, ziua 105. SUA și Iranul au finalizat textul acordului de pace, în ciuda sabotajelor

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Viva.ro
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.RO
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
GSP.RO
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 12 iun.
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Exclusiv
Politică 12 iun.
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Parteneri
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Adevarul.ro
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv
Fanatik.ro
Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Continuă scandalul dintre Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma. Ce a făcut Firicel din „Las Fierbinți”: „Mi-e și milă”
Stiri Mondene 12 iun.
Continuă scandalul dintre Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma. Ce a făcut Firicel din „Las Fierbinți”: „Mi-e și milă”
Unde a apărut Andreea Ibacka după divorțul de Cabral: „Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut”
Stiri Mondene 12 iun.
Unde a apărut Andreea Ibacka după divorțul de Cabral: „Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut”
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
ObservatorNews.ro
Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
SUA - Paraguay, primul meci din grupa D la Cupa Mondială » Reporterii GSP transmit de pe cel mai scump stadion al Mondialului
GSP.ro
SUA - Paraguay, primul meci din grupa D la Cupa Mondială » Reporterii GSP transmit de pe cel mai scump stadion al Mondialului
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Mediafax.ro
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
USR a decis dacă susține sau nu Guvernul Tomac. A ales la fel ca PNL
Redactia.ro
USR a decis dacă susține sau nu Guvernul Tomac. A ales la fel ca PNL
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
Politică 12 iun.
Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 12 iun.
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
Fanatik.ro
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani