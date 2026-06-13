Trump nu va trimite sume mari de bani Iranului fără garanții

Deși președintele Donald Trump a criticat relatările presei de stat din Iran, generând o stare de incertitudine, ministerul iranian de externe sugerează că un cadru de înțelegere este aproape. Semnarea unui memorandum de acord ar urma să declanșeze încă 60 de zile de negocieri tehnice pentru implementare.

00:52 - Acum 52 minute Trump nu va trimite sume mari de bani Iranului fără garanții Congresmanul republican Ryan Zinke a declarat că președintele Donald Trump își dorește semnarea unui acord cu Teheranul, însă a subliniat că Statele Unite nu vor oferi finanțare și nu vor ridica sancțiunile economice fără garanții clare. Potrivit oficialului american, orice sprijin financiar sau relaxare a măsurilor punitive din partea Washingtonului va fi strict condiționată de conformarea totală și imediată a Iranului cu termenii stabiliți în noul acord de pace.

00:47 - Acum 57 minute Iran anunță o declarație comună cu Oman privind controlul Strâmtorii Ormuz și noi taxe Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunțat că Iranul și Omanul vor emite „în curând” o declarație comună referitoare la controlul viitor al Strâmtorii Ormuz. Declarația vine în contextul în care un acord-cadru între SUA și Iran pare aproape de finalizare, proiectul de memorandum prevăzând redeschiderea completă a strâmtorii și ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene. Araghchi a subliniat că regimul de navigare prin acest punct strategic nu va reveni la situația de dinaintea războiului și că, deși nu se vor percepe taxe de tranzit, vor fi introduse „taxe de servicii” pentru navele care traversează strâmtoarea. Livetext Război în Iran, ziua 105. SUA și Iranul au finalizat textul acordului de pace, în ciuda sabotajelor Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE Urmărește cel mai nou VIDEO Gastronomie de top la prețuri populare. City Grill Group a deschis cafeneaua-bistro din Cazinoul Constanța

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