Europenii au deschis scorul pe BMO Field din Toronto în minutul 21, când atacantul Jovo Lukic, legitimat la U Cluj, a înscris cu o lovitură de cap în urma unui corner. Prin această reușită, golgeterul din Superligă a devenit primul fotbalist străin care joacă în campionatul României și reușește să marcheze la un Campionat Mondial, trimițându-și echipa în avantaj la vestiare, potrivit News.ro.

În repriza secundă, după o serie de ocazii mari ratate de ambele părți și faze dramatice în care bosniecii au salvat mingea de pe linia porții, forțarea ofensivă a gazdelor a dat roade.

Golul egalării a venit târziu, în minutul 78, de la proaspăt introdusul Cyle Larin, care a finalizat superb din pasa unei alte rezerve, Promise David. În ciuda forcingului final haotic al canadienilor, meciul s-a încheiat la egalitate, un rezultat istoric pentru selecționata frunzei de arțar.

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