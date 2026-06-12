Unde a apărut Andreea Ibacka după divorțul de Cabral: „Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut”

Cei doi au spus din start că nu vor să ofere prea multe detalii despre separarea lor și că își doresc discreție. Oricum, ei nu mai apăruseră de ceva vreme împreună.

La doar câteva săptămâni după ce Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că divorțează, actrița a apărut în mediul online pe un șantier. Și, mai mult decât atât, s-a fotografiat și filmat acolo și a postat imaginile pe Instagram, atât la story, cât și în feed.

Andreea Ibacka a apărut pe șantier

„Mi-ar cam plăcea să locuiesc aici! Locație centrală, la câteva minute de tot ce contează: școli, birouri, parcuri, restaurante, magazine și întâlnirile la care, în sfârșit, ajungi la timp. Finisaje premium şi multe spații comune pentru rezidenți, gândite să le facă viața mai ușoară și mai frumoasă. Plus avantajul suprem: să nu mai calculezi cât timp pierzi pe drum în fiecare zi.

Când locuiești aproape de centru, îți rămâne mai mult timp pentru viață și mai puțin pentru semafoare. Și ăsta e adevăratul lux în București, să nu pierzi două ore pe zi bară la bară, fiindcă stai la fix câteva minute de toate celelalte locuri în care îți petreci viața. Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut în trafic, aş fi milionară”, a fost descrierea pe care Andreea Ibacka a pus-o în dreptul unui clip video.

Iar poza de pe Instastory a avut o descriere mai simplă: „Viața pe șantier…”!

Andreea Ibacka pe șantierIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Actrița este ambasador al unui proiect de educație ecologică

Cu puțin timp înainte să apară pe șantier, Andreea Ibacka a fost prezentă la un eveniment care i-a avut în centrul atenției pe copii.

„Fericită să văd cât de multe semințe bune se plantează aici. Nu doar în ghivece, ci și în mințile și obiceiurile unei generații care înțelege deja că natura trebuie protejată, reciclarea contează și sănătatea începe cu alegerile mici de zi cu zi. Educația făcută cu bucurie schimbă lucruri. Iar copiii (chiar și de grădiniță) au demonstrat că pot face alegeri inspirate atunci când informația este prezentată pe înțelesul lor, prin joc și experiențe practice.

Ca ambasador al proiectului de educație ecologică am marcat finalul anului școlar și am participat la o lecție deschisă la o grădiniță din Ploiești. Și trebuie să zic: la una dintre misiuni m-am surprins stând şi eu cu mâna ridicată ca pe vremea când eram la școală… dar cei mici știau deja toate răspunsurile. Așa că am rămas cu mâna sus și orgoliul puțin reciclat selectiv…

Asta în timp ce ei identificau fără ezitare ce poluează planeta (deșeuri, fum, apă murdară) și le înlocuiau cu elemente benefice pentru mediu (copaci, flori, apă curată, animale, biciclete). Proiectul național a ajuns la 48.500 de preșcolari de grupa mare înscriși. Un număr în creștere față de edițiile anterioare, care demonstrează interesul real.

Da, copiii de 5 – 6 ani știu ce înseamnă o farfurie sănătoasă, sortează selectiv ambalaje în recipiente colorate, filtrează apa murdară cu puțină vată, o sită și niște pietriș și plantează floarea-soarelui. Ce coincidență, este chiar floarea zodiei mele.

Cu toată motivația, misiunea noastră merge mai departe, ne vedem din toamnă! Fiecare copil de grupa mare din România (grădinițe de stat sau private) poate beneficia gratuit de aceste cursuri și fișe de lucru. Acum mai rămâne să ne asigurăm că și adulții au învățat aceste lecții”, a fost mesajul postat de fosta soție a lui Cabral pe Instagram.

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