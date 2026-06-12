USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”

„Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățeni în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține soluția propusă. Tocmai am consemnat această decizie în Comitetul Politic cu o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic”, a spus liderul partidului, Dominic Fritz.

Decizia USR vine imediat după un boicot similar anunțat de PNL, izolând complet echipa guvernamentală a lui Tomac și lăsând viitorul cabinet cu șanse matematice minime de a întruni majoritatea necesară pentru a fi învestit.

Fritz acuză că acest guvern tehnocrat este o mască pentru a ascunde responsabilitatea PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că un cabinet tehnocrat nu are susținerea politică necesară pentru a scoate România din criză, subliniind totodată că votul de refuz al partidului nu este îndreptat împotriva premierului desemnat Eugen Tomac sau a președintelui Nicușor Dan.

„Concluzia noastră este că acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii, nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul. Credem că vom putea ieși din blocajul politic doar cu adevărul, doar dacă spunem lucrurilor pe nume. Un guvern tehnocrat ar fi o soluție de a masca un adevăr simplu: PSD dorește să fie în barcă și cu AUR și cu o majoritate proeuropeană, dorește să fie la putere, dar fără să-și asume nimic. Într-un guvern tehnocrat nimeni n-ar mai ști cine dă comanda și cine plătește”, a spus Fritz.

Ce propune USR în privința viitorului guvernării

USR solicită formarea unui guvern politic asumat, în formula PNL-USR-UDMR-Minorități, avertizând că o criză politică poate fi rezolvată doar prin soluții politice transparente, nu prin formule tehnocrate. Partidul se declară pregătit pentru o guvernare responsabilă, dar transmite ferm că, în lipsa unei susțineri parteneriale clare, singura alternativă viabilă rămâne întoarcerea la votul cetățenilor prin alegeri anticipate.

„De aceea noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri. USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere. Dacă nu găsim susținere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă, prin alegeri anticipate”, spun liderii USR.

Guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi

Destinul Cabinetului Tomac se rezumă la o ecuație strictă: are nevoie de minimum 233 de voturi pentru învestitură, o țintă cvasi-imposibilă în actuala configurare a legislativului. Dincolo de cele 76 de voturi controlate de PNL – partid rămas de neclintit după demiterea Guvernului Bolojan –, aritmetica parlamentară este profund defavorabilă premierului desemnat, obligându-l să caute sprijin prin disidențele interne din PNL și USR.

Pentru a atinge pragul critic la votul programat cel mai probabil pe 15-16 iunie 2026, negociatorii încearcă să atragă parlamentari izolați care să se alăture blocului format din PSD, POT și deputații suveraniști independenți, însă refuzul lui Tomac de a împărți funcțiile de execuție din eșaloanele doi și trei blochează majoritatea matematică și împinge țara spre scenariul alegerilor anticipate.

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