În miez de noapte, un medic din cadrul Spitalului Județean Constanța, unde au fost depistate 52 de cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul cadrelor medicale, dar și al pacienților, a contactat Libertatea.

Doctorul, care a solicitat păstrarea anonimatului, dorește să tragă un semnal de alarmă în legătură cu nerespectarea protocoalelor COVID-19 în spital, lucru ce va conduce spre o dramă națională.

-Domnule doctor, ce se întâmplă la Spitalul Județean Suceava?

Nu se întâmplă nimic bun. Este o lipsă totală de strategie și de aceea am decis să contactez presa pentru ca Ministerul Sănătății să se sesizeze imediat pentru a mai salva cât se mai poate.

-Ieri s-a anunțat că spitalul se va închide pentru dezinfecție și ar urma să fie relocat pentru COVID-19.

Așa s-a anunțat public numai că drumul până acolo e greu. În mod normal, toate cadrele medicale și lucrătorii ar fi trebuit lasate în carantină pentru a nu risca să infecteze pe alții. Când ai mai mult de 50 de asistenți și medici pozitivi la COVID-19, toți din spital suntem suspecți de infectare.

Dar luni, o parte au fost testați pentru că s-au terminat testele, și apoi trimiși, fie înapoi pe secție, fie acasă, la izolare.

Doctor din Spitalul Județean Suceava:

”La Gerota s-a procedat corect”



-La Spitalul Gerota, care a trecut printr-o criză mai mică, asistenții și medicii au stat în carantină în spital!

-Da. Acolo s-a procedat corect și astfel nu a existat pericolul ca aceștia să-și contamineze familia. La noi, doar o parte s-a autoizolat acasă, dar mai toți au familii. Iar restul continuă să vină la spital pentru că, deși s-a spus că vom fi înlocuiți cu alți medici și asistente, acest lucru nu poate fi făcut peste noapte. Pacienții sunt încă în spital.

-Dar și aceștia pot fi la rândul lor suspecți acum pentru că au relaționat cu cadrele medicale deja confirmate cu corona?!

-Exact. Unii sunt acum externați fără să fie testați! Și vor duce acasă, în familii, virusul… Alții vor fi transferați la spitale din Focșani și Rădăuți. Dacă aceștia nu vor fi izolați acolo cel puțin 14 zile vor fi compromise încă două spitale!

-Și credeți că nu vor fi izolați?

-În județ există o singură izoletă. Știu asta pentru că unul dintre medicii de la secția de neurochirurgie a chemat echipajul astăzi pentru a transfera la Boli Infecțioase un pacient care a suferit o alterare rapidă a stării de sănătate. Iar la radioscopie s-au văzut pe plămâni semne de infecție cu corona. A așteptat 8 ore pentru a sosi izoleta. Acum am aflat că nu mai sunt filtre de schimb pentru ea. Crede cineva că în aceste condiții măcar transferul pacienților se va face conform protocoalelor de izolare?!

-A fost demarată o anchetă epidemiologică?

-Ce anchetă? Nu mai poate fi efectuată nicio anchetă epidemiologică, dar măcar izolarea tuturor potențialilor suspecți la infectare, adică personalul medical și pacienții să fie făcută conform protocoalelor. Am sunat astăzi la Direcția de Sănătate Publică pentru a întreba specialiștii de acolo cum trebuie să procedăm cu noi, cu pacienții. Am dat 70 de apeluri până am prins linia liberă. Am vorbit cu medicul epidemiolog. Cei de acolo sunt complet depășiți de situație. Vă spun sincer că efectele acestui haos se va vedea peste 10-14 zile, când va fi o explozie de infectări în Suceava. Îmi este teamă să și gândesc, dar cred că Suceava va deveni Lombardia României.

”Trebuie să trag un semnal de alarmă”

-Dumneavoastră ați făcut testul la COVID-19?

-Da. Am prins un test înainte să se termine. Alți colegi de-ai mei nu au fost norocoși. Am înțeles că vor mai veni teste zilele următoare.

-Și mergeți în continuare la spital?

Nu. M-am autoizolat acasă pentru a nu risca să contaminez și pe alții, în special pacienții care oricum sunt vulnerabili. Dar trebui să trag un semnal de alarmă pentru ca Ministerul Sănătății să vină cu soluții rapide. Una e să declari la televizor că spitalul se închide, că înlocuiești personalul medical și alta e realitatea de la fața locului. Vorbim de sute de cadre medicale și pacienți, care suntem cu toții suspecți de infectare, și care nu ne aflăm în carantină sau condiții de izolare. Fiecare e pe cont propriu. E jale…

Conform publicației locale newsbucovina.ro de marți, procurorii au deschis un dosar penal ”in rem” pentru „zădărnicirea combaterii bolilor” și „abuz în serviciu” în cazul infectărilor cu coronavirus la Spitalul Județean Suceava.



