Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, s-a prezentat singur la spital, fără alte simptome: nu avea dureri în piept, dificultăți de respirație, tuse sau febră, iar semnele vitale erau în limite normale.

Situația a devenit mai clară când pacientul a povestit că, în urmă cu aproape zece ani, fusese rănit la față, spate, piept și abdomen în urma unei „altercații violente” și primise îngrijiri medicale atunci.

De atunci, viața lui decursese normal, până la apariția secreției suspecte.

O radiografie toracică a dezvăluit sursa problemei: o lamă mare de cuțit rămasă înfiptă în piept, blocată în zona omoplatului drept, dar care evitase în mod miraculos orice organ vital.

Chirurgii au reușit să extragă lama cu atenție în timpul operației și au drenat puroiul rezultat din țesutul afectat.

